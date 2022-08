¿Qué sigue para México antes del Mundial de Qatar 2022?

La cuenta regresiva para Qatar 2022 cada vez está más cerca de terminar. Eso significa que el tiempo para prepararse se agota, pero aún estamos a buen momento de repasar cómo hará eso la Selección Mexicana.

Como bien sabes, México enfrenta a Paraguay este 31 de agosto, pero ojo, la realidad es que ese partido no será considerado como de preparación para Qatar 2022. Como no se trata de una fecha FIFA, la mayoría de jugadores que estarán en el Mundial no verán actividad en ese partido.

Por eso por acá te contamos los juegos que sí serán en fecha FIFA y a los que seguro irán los futbolistas que estarán en la lista final de México. A continuación te contamos cuáles y cuándo serán los juegos de la Selección Mexicana antes de su debut en Qatar 2022.

Foto: Getty

Lo que le espera a la Selección Mexicana antes del Mundial de Qatar 2022

México tiene agendados dos partidos para septiembre, ambos contra rivales de Sudamérica. Queda claro que estar preparados para enfrentar a Argentina es prioridad, ¿no?

El primer rival será Perú, equipo con el que la Selección Mexicana jugará el 24 de septiembre. Después vendrá el partido contra Colombia, el 27 del mismo mes. Cabe mencionar que Argentina hará algo similar, pues también sostendrá dos partidos contra rivales de Concacaf en esos días: Honduras y Jamaica.

Foto: Getty

Después de eso habrá que esperar ya hasta el mes del Mundial para volver a ver a la Selección Mexicana. Aunque todavía la FMF no lo hace oficial, en Google y sitios como Transfermarkt ya está agendado que el Tri jugará contra Irak el 9 de noviembre. Misma fórmula, pensando en un rival similar a otro oponente de Qatar 2022: Arabia Saudita.

El último juego de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo

Tras ese partido podríamos ver entonces sí la lista final del ‘Tata’ Martino. La fecha límite para presentar la lista oficial de 26 jugadores que jugarán el Mundial es el 10 de noviembre y el siguiente partido de México es el 16.

Ese partido será contra Suecia, último rival del Tri antes de enfrentar a Polonia en Qatar 2022. De hecho, el partido contra los nórdicos es precisamente para preparar el juego contra Robert Lewandowski y compañía.

Foto: Getty

Cuatro partidos nos aguardan antes del debut en el Mundial, ¿te parecen buenos sinodales?