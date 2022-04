¡El City, hasta en la sopa! Este el calendario de locos para Liverpool durante abril

En sólo un mes, Liverpool se juega gran parte de sus aspiraciones en la temporada 2021-22, tanto a nivel nacional como continental en los tres torneos en los que es favorito al título.

Al arrancar el mes de abril no sólo se reanuda la actividad en todas las ligas del mundo tras la Fecha FIFA en la que conocimos a más del 90% de las selecciones que irán al Mundial de Qatar, al cual no asistirá Mohamed Salah, uno de los máximos referentes del club, de modo que el egipcio puede encontrar un consuelo si su equipo sale bien librado en este mes.

En el cuarto mes del año, Liverpool tiene asegurados ocho partidos entre Premier League, Champions y FA Cup, y si logra avanzar en el torneo continental, naturalmente sumará un par de juegos más, de los cuales uno cae en terreno de abril.

Liverpool verá al Manchester City hasta en la sopa

De esos ocho partidos del mes, dos será ante Manchester City, con el que protagoniza un agarrón épico por el título de la Premier League y al que verá en las semifinales de la FA Cup.

Al momento de iniciar abril, Liverpool contaba con 69 unidades en el subliderato de la Premier League, mientras que los Citizens eran líderes con 70 puntos con 29 juegos disputados cada uno. Klopp y Guardiola chocarán en la Premier League el 19 de abril, sólo seis días después de haber jugado entre sí una de las semifinales de la FA Cup.

Tres días después de la serie contra el City, los de Klopp tendrán que jugar en la Premier League ante el vecino rojo del City: Manchester United.

¿Qué hay en Champions?

Los Reds tienen una tarea sencilla, al menos en el papel, pues encaran al Benfica, que parte como víctima en esta serie. A los lusitanos los enfrenta en casa el 5 de abril y los visita el día 12.

Si Liverpool sortea a este rival, entonces el noveno partido del mes podría ser nada más ni nada menos que Bayern Munich, en la ida de las semifinales, siempre y cuando los bávaros hagan la tarea en su serie de los Cuartos de Final contra Villarreal.

Derbi de Merseyside

Por si fuera poco, el camino de abril marca el derbi de Merseyside, ante el Everton, que si bien pasa por un momento complejo y que lo tienen coqueteando con la Championship, los clásicos representan mucho y hay que ganarlos, para mantener e orgullo de la afición y en la pelea por la Premier League.

De esta manera, Klopp debe poner a todos los santos de cabeza para que no se le lesione alguno de sus pilares y motivar a jugadores como Salah, en caso de que el Faraón no digiera pronto su ausencia en el Mundial.

El calendario del Liverpool en abril

5 de abril: Liverpool vs Benfica (Cuartos de Final de Champions League)

10 de abril: Manchester City vs Liverpool (Premier League)

12 de abril: Benfica vs Liverpool (Cuartos de Final de Champions League)

16 de abril: Manchester City vs Liverpool (Semifinales FA Cup)

19 de abril: Liverpool vs Manchester United (Premier League)

24 de abril: Liverpool vs Everton (Premier League)

26/27 de abril: ¿Liverpool vs Bayern Munich? (Semifinales Champions League)

30 de abril: Newcastle vs Liverpool (Premier League)