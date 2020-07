¿Quién la tiene más fácil? Las ‘llaves’ de la Champions League rumbo a la final

Después de tanta espera y de momentos de incertidumbre, por fin regresará la Champions League. Las ‘llaves’ rumbo a la final se definieron hace unos días, hay un camino ‘más sencillo’ que otro pero no por eso dejará de haber grandes partidos y muchas emociones, por ello analizaremos el panorama de cada uno de estos caminos.

La Champions League volverá en unos días para concluir con las series de los Octavos de Final que faltaron por definirse (aunque ya hay calificados para la próxima edición). Grandes equipos como el Real Madrid, Juventus, Barcelona y demás, siguen a la espera de que suene el silbato para tratar de alcanzar la gloria en este torneo.

Ojo, es importante que sepas que a partir de los Cuartos de Final, todas las eliminatorias serán a un sólo partido, por lo que jugar como nunca y darlo todo en cada juego será vital en el camino rumbo a la final de la Champions League… pese a que una llave esté más ‘complicada’ que la otra.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌 Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

¿Qué equipos componen la ‘llave A’?

Esta es quizá la serie más difícil y pareja que hay por el nivel de los equipos colocados en este ‘lado’. Real Madrid vs Manchester City, Olympique de Lyon vs Juventus, Barcelona vs Napoli y Bayern Múnich vs Chelsea.

Estos son los 8 equipos que aún se mantienen con vida en la Champions League del lado de la ‘llave A’. Como podemos ver, cualquiera que pase a Cuartos de Final se medirá ante un poderoso rival que sin duda aspira al título y si llega a Semifinales, tendrá el mismo destino.

Ejemplo, si avanzan Manchester City, Juventus, Barcelona y Bayern Múnich, así como han sido nombrados serían los duelos de Cuartos de Final y los ganadores se medirían en Semifinales; un camino muy complicado.

De este lado tenemos a los campeones de España, Alemania e Italia, clubes que vienen con gran ritmo y que sin duda alguna darán mucho de qué hablar.

¿Qué equipos están en la otra ‘llave’ de la Champions League?

La segunda ‘llave’ o ‘llave B’ es pareja, sí pero con un nivel un poco más ‘bajo’ siempre que los comparemos con los del otro sector. Ojo, no estamos demeritando a estos equipos pero es un tanto clara la disparidad que hay entre un lado y otro.

PSG, Atalanta, Atlético de Madrid y Leipzig, son quienes ya están en Cuartos de Final y componen esta ‘llave’ en la Champions League.

De este lado hay bajas sensibles de cara a la recta final de la Champions League, pues Mbappé no estará con el PSG por lesión, Timo Werner se fue al Chelsea, el Atlético de Madrid presentó problemas al final de la temporada pero lo bueno de este lado es justo eso, que uno de estos equipos llegará a la final.

Como si fuera justicia divina o mera cuestión de suerte, los equipos que uno creería ‘menos probabilidades’ tenían de estar en la final consiguieron un camino ‘a modo’ para hacerlo. Leipzig demostró ser un cuadro muy fuerte pese a los pocos reflectores que tiene en la Bundesliga e igual pasó algo así con el Atalanta, un equipo que ha venido de menos a más y que promete dar un gran espectáculo en esta Champions League y seguir marcando muchos goles. Lo mejor está por venir.