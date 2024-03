Lo que necesitas saber: La delincuencia organizada en la ciudad de Santa Fe está alcanzando niveles nunca antes vistos en Argentina

Se podría pensar que Angelito Di María es una de las personas más queridas en toda Argentina, porque su goles dieron tres títulos a la Selección Albiceleste, incluida la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Peeeeeeeeeeero, lamentablemente no es así. En su natal Rosario y frente al complejo residencial Funes Hills Miraflores, lugar donde se hospeda el Fideo cuando visita su país, fue amenazado.

Un grupo perteneciente al narcotráfico dejó un mensaje amenazando a Ángel Di María y a su familia, en caso de que el jugador argentino regrese a jugar con Rosario Central… como el mismo Fideo mencionó.

El supuesto auto de donde se lanzó la amenaza al seleccionado argentino – Foto: Captura de pantalla

La amenaza a la familia de Ángel Di María

Fue durante la madrugada del 25 de marzo, un auto se acerco al complejo de viviendas y lanzaron una bolsa donde venía el mensaje dirigido al padre del seleccionado argentino.

Tras aventar el paquete con la amenaza y en la huida, el automóvil disparó en cuatro ocasiones a la fachada del complejo residencial para complementar el mensaje escrito que mandaron.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos“, se lee en el mensaje.

El comunicado del Country Miraflores – Foto: Captura de pantalla

¿Por qué el Fideo fue blanco de esta amenaza? De momento se desconoce el motivo por el que Ángel Di María fue amenazado junto a su familia, pero, hubo unos comentarios del jugador sobre el tema de seguridad en su natal Rosario.

“Tengo a mis viejos y a mis hermanas ahí, lo que estuvo pasando me afecta, me choca un montón. Pero las ganas, las ilusiones y el deseo siempre están (de volver al club dende surgió)“, dijo el argentino.

El Fideo en su paso por el club canalla – Foto: Captura de pantalla

Reacciones del club Rosario Central y la Ministra de Defensa, Patricia Bullrich

Rosario Central, equipo con el que el mismo Fideo se vinculó en un posible regreso a final de temporada, reaccionó casi de inmediato condenando la violencia y amenazas en contra del futbolista.

Los Canallas hicieron un llamado a la seguridad en Santa Fe, ciudad en donde sucedió el lamentable hecho, buscando esclarecer lo sucedido con la amenaza a Ángel Di María.

“Rosario Central repudia enfáticamente los hechos en los que se registraron amenazas contra un reconocido futbolista surgido de nuestra cantera. La institución se pone a disposición de todas las autoridades en pos de que se esclarezcan los hechos y se identifique y castigue a los responsables“, dice el comunicado del equipo.

Angelito en Brasil 2014 – Foto: Getty Images

Patricia Bullrich comentó el caso y la Ministra mencionó que el tema de la amenaza podría ser a causa de una guerra entre hinchadas, por su interés de regresar con Rosario Central.

Aunque, no dio más información al respecto debido a que se mantiene una investigación en curso sobre las amenazas y el tema de las aficiones, es una conjetura solamente.

Mientras todo esto sucede, Ángel Di María se encuentra de gira con la Selección de Argentina en Estados Unidos y Lionel Scaloni mencionó que está tranquilo al respecto.

Cabe recordar que no es el primer jugador argentino en Europa que recibe este tipo de amenazas, porque el mismísimo Lionel Messi, también sufrió con la violencia en su país.

Messi, el más feliz de vivir en Miami – Foto: Getty Images

