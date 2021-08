Lo que sabemos del posible fichaje de Cristiano Ronaldo con el Manchester City

Faltan unos días para que termine el mercado de pases en Europa y los equipos están viendo como terminar de reforzar sus plantillas, uno de ellos es el Manchester City. Aunque el equipo de Pep Guardiola intentó todo por conseguir a Harry Kane, las negativas hicieron que se fijara en Cristiano Ronaldo de la Juve.

Después de dos ofertas desechadas del Tottenham por su delantero, el Manchester City con la necesidad de otro ‘9’ en la plantilla, además de Gabriel Jesús, vio todas las opciones disponibles y apareció CR7, uno de los delanteros disponibles en el mercado.

Cristiano Ronaldo es jugador de la Juventus, pero sus ganas de estar en la Vecchia Signora no son las mismas que cuando llegó, pese a las declaraciones de Allegri, en las que decía lo contrario y aquí lo recordamos, peeeeeeero, el portugués no vería con malos ojos cambiar de aires.

En las últimas horas se ha gestado uno de los grandes fichajes del verano, pues prácticamente nadie tenía en la agenda una salida de Cristiano Ronaldo al Manchester City. Con información de Diario AS, ya existe un acuerdo entre CR7 y el ManCity.

Dicho acuerdo pondría a Cristiano Ronaldo en el Manchester City hasta 2023 y cobraría alrededor de 15 millones de euros netos, con algunos detallitos por definir. Lo malo, es que aún falta un acuerdo con la Juventus, que buscaría un cambio por Gabriel Jesús.

¿Qué falta para que Cristiano Ronaldo sea nuevo jugador del Manchester City?

Con un acuerdo entre club y jugador parecería que todo sería más fácil, pero la verdad es que no. La Juventus no quiere dejar ir tan fácil a su estrella y no los culpamos, es por eso que, si dejan salir un atacante, quieren otro atacante en compensación, de ahí el interés en el brasileño.

El problema para el Manchester City y la llegada de CR7, es que Pep Guardiola quiere tener a dos ‘9’ en su plantilla, por lo que no quiere dejar salir a Gabriel Jesús, peeeeeeeeeeeeero ha intentado meter en la operación a a otro de sus futbolistas.

Raheem Sterling sería el jugador que el ManCity estaría dispuesto a darle a la Juventus a cambio de Cristiano Ronaldo, el inglés que ha perdido protagonismo con Pep Guardiola y que le llegó la competencia de Jack Grealish para esta temporada, sería el jugador que parta con dirección a Turín.