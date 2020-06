Oh, no, Karius quiere quedarse en el Liverpool la próxima temporada

Loris Karius ha terminado su contrato con el Besiktas, al que llegó en calidad de préstamo, por lo que debe reportar con el Liverpool, equipo dueño de sus derechos federativos y al que marcó en 2018 por sus errores en la Final de la Champions League contra el Real Madrid.

Tras aquellos errores, Liverpool fichó a Alisson Becker, quien le ha dado seguridad al equipo, que ya conquistó la Champions y está por coronarse en la Premier League.

Tras el fichaje del brasileño, Karius tuvo que buscar acomodo en Turquía, sin embargo ahora quiere volver y quedarse en Liverpool, aunque es consciente que su lugar sería como suplente, por lo que sólo buscaría un nuevo club si éste le garantiza la titularidad.

“Me gustaría jugar si tuviera que cambiar de club. No tiene sentido dejar el Liverpool por un club peor para ser solo el número dos. Pero no tengo ninguna presión en absoluto, no tengo que irme.

“Puedo dar lo máximo en los entrenamientos con el Liverpool. Como segundo portero en Inglaterra se sabe que se tienen oportunidades. Estoy en el mejor club del mundo en este momento, juego por títulos, y disfruto del nivel más alto en los entrenamientos todos los días. Soy completamente consciente de que estoy en una buena posición en el Liverpool. Tengo unas condiciones excelentes allí”, declaró en entrevista con transfermark.

Liverpool cuenta como segundo portero con el español Adrián, quien tiene contrato por un año más, por lo que si los Reds quieren obtener alguna ganancia deben venderlo este verano, de lo contrario podría irse gratis a cualquier club.

Karius se refirió a los errores cometidos que terminaron por reglarle la Champions al Real Madrid en 2018, aunque recalcó que estas se debieron a la conmoción cerebral que le causó Sergio Ramos.

“Se hizo una gran montaña de ello, por la razón que sea. De alguna manera, algunas personas se han recreado con en ello desde la final de la Liga de Campeones. Algunos todavía no entienden o no quieren creer que en ese partido todo sucedió porque tuve una lesión en la cabeza y se burlan de mi actuación. No tengo ni el más mínimo entendimiento sobre esto. Al principio era extraño y me tenía algo agobiado, pero ahora ya no me importa. Con el paso del tiempo desarrollas una cierta tranquilidad”, comentó el alemán.