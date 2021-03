Entrevista con Octagón: “La lucha libre ya no será lo que fue por la pandemia”

El 15 de marzo de 2020 fue la última función en la que Octagón pudo luchar con público en las gradas. Tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, los eventos masivos fueron cancelados en todo el mundo.

El “Amo de los Ocho Ángulos” no pertenece a ninguna empresa. Dejó a la Triple A y ahora es un luchador independiente, de modo que es dueño de su imagen y por lo tanto ha comercializado sus productos. Gracias a ello no sólo ha librado a la piratería, sino que la ha hecho frente a la pandemia del coronavirus, aunque la situación económica no ha sido sencilla.

Octagón en Sopitas.com

Advertisement



En entrevista con Sopitas.com. la leyenda de la lucha libre mexicana nos comparte cómo ha sido el golpe de la crisis del coronavirus, a la vez que lanza un mensaje: No bajar la guardia a pesar de la llegada de las vacunas.

“Es muy difícil porque si unos ponemos de nuestra parte y otros no… hay gente que está diciendo todavía que esto no es cierto, que esto es cosa política, pero tenemos tantos decesos a nivel mundial, hay quienes han perdido a mamá, papá, hermanos… La gente se debe dar cuenta de la situación que estamos viviendo, ya llegaron las vacunas, pero ahora es cuando menos debemos bajar la guardia, es cuando más tenemos que estar atentos y hacer uso del cubrebocas, es algo que nos puede ayudar muchísimo para salir más rápido, pero mucha gente no lo hace”, indicó.

Al igual que muchas industrias ligadas al entretenimiento, en la lucha libre se tenía la esperanza de que el receso durara sólo algunas semanas, pero después de un año, los gladiadores aún están a la espera de volver a las arenas.

“Nosotros como luchadores tenemos que andar trabajado, hay que estar luchado para estar generando y si no generas no hay para la papa. A nivel general y mundial ha sido difícil, pero en el gremio de la lucha libre sí nos ha pegado muy fuerte porque todos los eventos masivos están completamente parados, no hemos tenido funciones”, compartió Octagón.

Tras la emergencia sanitaria, el deporte ha evolucionado como espectáculo, de modo que ante la falta de público en las tribunas, se le ha dado mayor valor a las transmisiones por televisión o por streaming, pero también se piensa en cómo volver a las arenas, tomando en cuanta la complicada situación económica de los aficionados.

“La lucha libre ya no será lo que fue en años anteriores, tenemos que implementar cosas nuevas, hay que buscar la solución para que la gente regrese a las arenas, eso es muy importante. Tenemos que regresar a los espectáculos masivos, pero tenemos que esperar a que terminen de vacunar. No podemos llegar y llenar un auditorio, eso es imposible, primero a un 20, 40 y 60 por ciento, tenemos que ir gradualmente.

“La economía, además, esta muy golpeada, hay que ver todos esos escenarios, porque cuando los eventos masivos regresen, la economía estará muy golpeada”.

Pero no sólo los luchadores han sufrido los estragos del coronavirus. Muchos empleos se perdieron tras cerrar las arenas, entre ellos taquilleros, personal de bebidas y comida. “Somos un equipo de trabajo, los que ponen el ring, los que ponen las sillas, las luces, los que venden máscaras y a todos nos ha pegado, no sólo a los luchadores, sino a la gente que trabaja alrededor de nosotros”.

Venta de productos oficiales para hacerle frente al COVID

En lo personal, Octagón ha aprovechado que es dueño de los derechos de imagen al ser un luchador independiente y suele hacer entregas de sus productos en su negocio, Arena Gourmet, en la colonia Narvarte.

“Lo que hemos hecho nosotros, los luchadores, es vender todos nuestros productos oficiales, la ventaja es que lo hacemos nosotros directamente, acuérdate que antes había mucho malandro que se aprovechaba y vendían máscaras de Octagón, Rayo de Jalisco, Blue Demon, diciendo que eran originales.

“La ventaja ahora es que estamos vendiendo directamente y en mi caso les hago un video si compran una máscara, una playera u otro suvenir oficial, eso nos ha ayudado para solventar todos los gastos”, explicó.