La tecnología tiene un lugar cada vez más grande en el futbol, aunque no necesariamente en los partidos. El uso del VAR y de herramientas más específicas como el ‘Ojo de Halcón’, representan cambios importantes en la cancha, pero Luis Enrique quiere implementar los suyos desde los entrenamientos.

El entrenador de la Selección de España y sus pupilos se preparan para jugar la Nations League y, en unos meses, para el Mundial de Qatar 2022. Así que antes de medirse con Suiza y Portugal, implementan nuevos métodos de aprendizaje.

Luis Enrique sorprendió con un sistema que funciona a través de walkie-talkies, que le permite visualizar las prácticas y dirigirlas con mayor precisión.

Captura de pantalla

Así fue la primera práctica con Luis Enrique y su tecnología

El entrenamiento de España cambió por completo con Luis Enrique arriba de algo similar a un andamio, mientras hablaba con sus convocados por una radio. Cada jugador tuvo que colocarse una pequeña bocina en la espalda, que les permite escuchar al DT a la distancia.

“Vas a oír aquí la voz del míster. Espero no gritar mucho. No estoy acostumbrado a ver a la gente que está lejos y hablar bajo, pero para darles órdenes y consignas en cuanto a variaciones; así no me dejo la garganta. Espero que les pueda servir“, explicó el estratega antes de comenzar.

Así que en lugar de parar la práctica cada vez que necesita decir algo, Luis Enrique tomó su walkie-talkie y realizó apuntes a la distancia. Cada corrección fue inmediata y se ahorró tiempo de juego… aunque se trató de un interescuadras.

Luis Enrique aplicó está modalidad en un entrenamiento; sin embargo, hay directores técnicos que buscan innovar también durante los partidos. Julian Nagelsmann propuso que se permita comunicación como en el futbol americano, con auriculares.

Eso representaría algo completamente diferente al futbol que conocemos, pero no es una propuesta formal ante la FIFA, ¿sería bueno que sucediera?

Getty Images