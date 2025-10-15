Tena y el ‘Piojo’ al Mundial 2026: ¿Qué necesitan Guatemala y Costa Rica para clasificar?

Lo que necesitas saber: Ni Guatemala ni Costa Rica se ubican en puestos para clasificar directo al Mundial 2026; necesitan una combinación de resultados

Luis Fernando Tena y Miguel Herrera consiguieron victorias clave en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, pero ni Guatemala ni Costa Rica se ubican en este momento en puestos para clasificar directo.

¿Qué necesitan en los dos partidos restantes para conseguir el boleto? Sabemos que te hiciste la pregunta y traemos la respuesta para ti.

Este es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 // Foto: Adidas

¿Qué necesita Luis Fernando Tena con Guatemala para clasificar al Mundial 2026?

Guatemala se ubica en el tercer lugar de su grupo con 5 puntos en la clasificación, uno por debajo de Surinam y Panamá, que tienen 6 unidades. Para clasificar directo necesita terminar en primer lugar de grupo y faltan dos partidos que se jugarán en noviembre.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena jugará ambos juegos de local, el 13 de noviembre contra Panamá y el 18 ante Surinam.

Guatemala necesita ganar sus dos partidos para asegurar su lugar en el Mundial 2026 sin importar otros resultados.

para asegurar su lugar en el Mundial 2026 sin importar otros resultados. En caso de empatar uno y ganar el otro, necesita que el equipo con el que empate pierda contra El Salvador, y que la selección a la que derrote empate ante los salvadoreños (por ejemplo, si empata con Panamá y vence a Surinam, necesita que El Salvador derrote a Panamá y empate con Surinam).

Si empata ambos partidos o pierde alguno de los dos, no podrá clasificar directo al Mundial 2026, y necesitará esperar combinaciones con otros grupos para tratar de ser uno de los mejores segundos y jugar el repechaje intercontinental.

Foto: Federación de Futbol de Guatemala

¿Y qué necesitan Costa Rica y el ‘Piojo’ Herrera para jugar el Mundial 2026?

Por otro lado, Costa Rica es segundo de su grupo con 6 puntos, dos por detrás de Honduras, que suma 8. Visitan el 13 de noviembre a Haití y reciben el 18 a los Catrachos.

Costa Rica necesita ganar sus dos partidos para clasificar al Mundial 2026 sin esperar alguna otra combinación.

sin esperar alguna otra combinación. Si empata con Haití, necesita que Honduras no derrote a Nicaragua y luego derrotar a Honduras.

Si vence a Haití pero empata con Honduras, necesita que los Catrachos pierdan o empaten contra Nicaragua y superarlos en diferencia de goles.

En caso de perder con Haití, necesitará ganarle sí o sí a Honduras, pero que su rival también haya perdido contra Nicaragua previamente y derrote también a Haití.

De perder contra Honduras o empatar ambos partidos, no podrá clasificar directo al Mundial 2026 y tocará esperar ser uno de los mejores segundos con combinaciones en los otros grupos.