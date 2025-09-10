Lo que necesitas saber: Seis selecciones jugarán el repechaje para el Mundial 2026, en cuatro partidos en total, por lo que Monterrey y Guadalajara sumarían uno o dos partidos

Aunque FIFA no lo ha hecho oficial, Samuel García ventiló que Monterrey será sede del repechaje intercontinental para el Mundial 2026; de hecho, tanto Monterrey como Guadalajara albergarían los partidos que definirán a los últimos clasificados para la Copa del Mundo.

Samuel García afirma que el repechaje del Mundial 2026 se jugará en Monterrey

Por eso nos dimos a la tarea de echarle ojo al formato de ese repechaje, para ir entendiendo cómo y cuándo se jugará, qué selecciones podrían disputarlo y todos los detalles.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

Conoce el formato del repechaje para el Mundial 2026

Con eso de que ahora tenemos un Mundial con 48 selecciones, el repechaje intercontinental también aumentó sus cupos. Seis selecciones participarán en este nuevo mini torneo.

El formato es simple:

Las seis selecciones se repartirán en dos llaves, cada una con una semifinal y una final.

Las cuatro selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA disputan la semifinal de cada llave, y las ganadoras avanzan a una de las finales, donde ya las estarán esperando las dos selecciones restantes.

El equipo que gane la final de cada llave clasificará al Mundial 2026.

Todo apunta a que Monterrey y Guadalajara serán las sedes de las finales de cada llave, incluso podrían tener también una semifinal, por lo que ambas ciudades sumarían uno o dos partidos más a los que recibirán ya en el Mundial 2026. La idea sería que el repechaje sirva como la prueba final y preparación para el Estadio BBVA y el Akron.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

¿Qué selecciones jugarán el repechaje intercontinental del Mundial 2026?

Dos selecciones de Concacaf, una de Asia, una de África, una de Conmebol y una más de Oceanía, serán las que participen en el repechaje intercontinental. Las eliminatorias todavía están en curso y no les podemos poner nombres, pero sabemos qué necesitan para ocupar esos puestos.

Concacaf: Los dos mejores segundos lugares de la tercera ronda de eliminatorias

Sudamérica: Bolivia ya está confirmado como séptimo lugar de Sudamérica

ya está confirmado como séptimo lugar de Sudamérica Oceanía: Nueva Caledonia (segundo lugar de la eliminatoria)

(segundo lugar de la eliminatoria) Asia: El ganador de la quinta ronda de eliminatorias (Emiratos Árabes, Qatar, Irak, Omán, Arabia Saudita e Indonesia jugarán esa ronda)

África: El ganador del torneo de repechaje del continente

Fotografía FIFA

¿Y cuándo se juega el repechaje para el Mundial 2026?

Ojalá se haga oficial eso de que Monterrey y Guadalajara sean sede de los partidos de repechaje, pero bueno, mientras eso sucede, ve apartando la fecha de los mismos.

El repechaje intercontinental se jugará en marzo del 2026, en la fecha FIFA que va del 23 al 31 de ese mes.