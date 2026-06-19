Lo que necesitas saber: Luis Romo fue reconocido como el mejor jugador del partido contra Corea del Sur

Luis Romo estuvo en el momento y en el lugar correcto para marcar el gol con el que México derrotó a Corea del Sur en Guadalajara. El futbolista de 31 años de edad aprovechó el error del guardameta asiático cuando éste soltó un balón que aparentemente tenía controlado tras descolgarlo en el aire y convirtió el 1-0 con el que además México aseguró el liderato del Grupo A y el pase a los dieciseisavos de final.

Sin embargo hay una historia detrás del gol más importante en la carrera de Luis Romo, ya que él mismo le había prometido a su esposa que marcaría un gol y que se lo dedicaría.

Luis Romo le prometió a su esposa que le haría un gol a Corea del Sur

Un día antes le dijo a su esposa que tenía la sensación de que iba a jugar en el partido contra Corea del Sur como titular y fue hasta la charla técnica, horas antes del partido, cuando Javier Aguirre le confirmó que sería parte del cuadro titular.

Esto tuvo un significado especial para Romo, ya que fue convocado para el Mundial de Qatar 2022, pero se quedó en la banca en los tres partidos de la fase de grupos, con el ‘Tata’ Martino, mientras que en el duelo contra Sudáfrica del presente Mundial también se quedó entre los suplentes.

Tuvo que esperar cinco partidos mundialistas para jugar, por ello compartió la noticia emocionado con su esposa a través de un mensaje en WhatsApp y prometió que marcaría un gol.

“Prepárate para tu gol, amor. Voy a meter gol, vas a ver”, compartió el futbolista de Chivas en su cuenta de Instagram, en la cual publicó la conversación.

Luis Romo le prometió un gol a su esposa

Luis Romo, el jugador del partido

Luis Romo fue reconocido como el mejor jugador del partido en su primer experiencia mundialista, gracias al gol de su vida, por lo tanto fue una noche perfecta para el originario de Sinaloa, quien jugó para Cruz Azul y para Monterrey antes de llegar a Chivas.