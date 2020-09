La tensión sigue en el FC Barcelona ante la posible salida de Lionel Messi del club. Pese a lo que uno se imaginaría, desde dentro del cuadro ‘Culé’ ha habido un silencio abismal desde que ele ’10’ comentó que se quería ir, pues nadie lo habría apoyado para que se quede… salvo dos personas: Luis Suárez y Arturo Vidal.

Lionel Messi ya no quiere seguir en el FC Barcelona y es que luego de haber sufrido una histórica goleada de 2-8 ante el Bayern Múnich, el panorama cambió, por lo que le comunicó a la directiva que se quería marchar pero ahí comenzó una serie de problemas.

La Liga publicó un comunicado donde le daban la razón al Barcelona y decían que si Messi se quería ir habría que pagar 700 millones de euros. Uno creería que sus fieles amigos del equipo lo apoyarían, tanto por si decide irse o quedarse pero sólo dos han levantado la voz.

¿Por qué nadie se ha pronunciado en el caso de Lionel Messi y su salida del Barcelona?

De acuerdo a información de ‘Sky Sports‘, desde que Lionel Messi le avisó a la directiva del Barcelona que se quería marchar, casi nadie ha dicho algo al respecto de ese tema y es que el silencio envolvió a todos sus compañeros.

Luis Suárez y Arturo Vidal, jugadores que ya no entran en planes del FC Barcelona, son los únicos que habrían dicho algo al respecto y es que los reportes indican que ambos se reunieron con Messi y le pidieron que se quedara, pues saben que es el alma del equipo.

Pese al intento de Suárez y Vidal, la decisión de Lionel Messi de marcharse del Barcelona sería final, por lo que le agradeció a sus compañeros pero no cambió de opinión; el ‘Charrúa’ y el chileno lo apoyaron también en esto y se dice que ambos habrían hecho un intento de hacer entrar en razón a la directiva para que se marchara gratis… sin éxito.

Jugadores como Sergio Busquets, Gerard Piqué, Ter Stegen, Jordi Alba entre algunos otros, han guardado silencio hasta este momento y la razón no sería otra que la llegada de Ronald Koeman. Saben que se está iniciando un nuevo procesos, que hay que trabajar por el equipo, no generar desorden y ver por el bien del club, por lo que es por ello que no han dicho nada ni a favor ni en contra de la posible salida de Lionel Messi.

Messi y su padre se reunirían con la directiva del FC Barcelona este miércoles para hablar del futuro del ’10’; ellos van con la firme decisión de negociar su salida y el club de renovarlo por 2 años más, así que ya veremos cómo concluye esta situación.