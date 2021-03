¡Wow! Luis Suárez festejó sus 500 goles con una donación a equipos juveniles

¡La mejor manera de celebrar sus logros! El tanto solitario de Luis Suárez ante el Alavés significó más de 3 puntos, ya que el uruguayo llegó a los 500 goles como futbolista profesional y festejó con una gran donación.

En lugar de pensar en sí mismo o quedarse con el reconocimiento de la gente, el atacante del Atlético de Madrid fue un paso más lejos. Prefirió donar 500 balones a las categorías juveniles de todos los clubes en los que ha jugado.

Nacional de Montevideo, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y los Colchoneros recibieron el donativo. El principal objetivo de Suárez es impulsar a las nuevas generaciones, de hombres y mujeres, que buscan un lugar en la élite del futbol.

“Quería retribuir a los 7 equipos que me han formado como futbolista. Dar un impulso a los clubes juveniles que necesitan apoyo para animarlos a seguir sus sueños“, explicó el jugador en un comunicado publicado por su marca patrocinadora. Pero todavía hubo más sorpresas.

De acuerdo con información de la Agencia EFE, otros equipos españoles fueron tomados en cuenta: la Escuela de Futbol Inclusivo de la Fundació Privada Trinijove de Barcelona y los Dragones de Lavapiés en Madrid entraron en la lista.

500 goals and so many more memories.

From Montevideo to Madrid, thank you 🙌@pumafootball pic.twitter.com/4XY2xoF6F6

