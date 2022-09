Durante el mercado de verano del 2022, Florentino Pérez tenía todo listo para recibir a Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid con una jugada perfecta, pes el francés había quedado como agente libre y de la noche a la mañana, el fichaje se complicó hasta que de pronto el PSG anunció de manera oficial la renovación del atacante francés.

Todo el mundo se reía del Real Madrid y el francés quedó marcado como una especie de traidor. Mbappé no sólo decidió quedarse en París, atraído por la millonada que le ofrecía la directiva, sino porque en la negociación intervino directamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Foto: Getty Images

¿Qué hizo Macron para convencer a Mbappé?

El delantero francés confesó que Macrón se involucró en el proceso de renovación con una charla directa, en la cual el mandatario le pidió quedarse en el PSG y dejar para después su salida al Madrid.

“Me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país. Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito’”, comentó Mbappé a The New York Times. “Cuando el presidente te dice eso, cuenta mucho”.

Foto: Getty Images

Macron y sus jugadas en el futbol

El presidente de Francia se ha involucrado en el futbol desde el plano político, pues una de sus últimas propuestas fue un partido amistoso entre Francia y Argelia, con la finalidad de terminar con las fricciones políticas de ambos países.

Argelia y Francia jugaron por última vez en 2001, pero el partido no terminó, ya que el campo fue invadido por argelinos, cuando el partido iba 4-1 a favor de los galos.

Mbappé y la burjería de Pogba

El atacante se refirió en conferencia de prensa sobre las adverntencias del hermano de Paul Pogba, Mathias, quien aseguró que el ahora jugador de la Juventus recurrió a la brujería para que Mbappé se lesionara antes del Mundial.

Paul negó dichos comentarios. “Es su palabra contra la de su hermano. Voy a dar preferencia a la palabra de un compañero de equipo por el interés de la Selección francesa”, mencionó, respecto a que Paul es su compañero en la Selección.