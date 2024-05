Lo que necesitas saber: Erick Gutiérrez y el 'Chucky' Lozano han jugado juntos en Pachuca, el PSV y en la Selección Mexicana.

Hirving Lozano ganó la Eredivise con el PSV por segunda ocasión y aprovechando su experiencia en Europa, varios equipos de México y Estados Unidos intentan regresarlo al continente americano. Aunque el ‘Chucky’ tiene bien claras sus prioridades y en caso de regresar lo habría a la Liga Mx con el Pachuca.

Aunque el contrato del ‘Chucky’ con el conjunto neerlandés tiene vigencia hasta el 2028, desde la MLS y la Liga Mx ya sondean las posibilidades para unirlo a sus filas, específicamente el San Diego FC y las Chivas, pero ¿Qué le ofrecen para dejar Europa?

El Chucky Lozano con el PSV

El interés de Chivas por repatriar al ‘Chucky’

Chivas tenía la intención de darle baje a Pachuca con otro de sus canteranos. La temporada pasada repatriaron a Erick Gutiérrez y ahora quieren hacer lo mismo con el ‘Chucky’ Lozano. De hecho, la carta más fuerte que tiene la directiva tapatía es justamente la amistad entre ambos jugadores formados en las fuerzas básicas de ‘Tuzos’.

Y es que el Guti era el encargado de ‘hablarle bien’ de Chivas a Lozano para convencerlo de unirse a él, una vez más y a Javier ‘Chicharito’ Hernández. Aunque la verdadera pregunta es ¿Por qué si el ‘Chucky’ tiene contrato hasta el 2028 hay clubes intentado ficharlo?

Bueno, todo comenzó porque durante una entrevista en el aeropuerto con Alan Farid, Hirving aseguró que no cierra la posibilidad de irse a Chivas en un futuro si es que se da la oportunidad.

“Yo no cierro ninguna puerta, si en un futuro se puede, adelante”, fueron las palabras de Lozano, sin embargo, recientemente confirmó que no tiene intención de volver a México, al menos no, por ahora.

Hirving Lozano, campeón de la Eredivisie

En temas económicos, el PSV pagó 10 millones de euros al Napoli por el ‘Chucky’. Su salario anual ronda los 3,530,000 euros, por lo que Chivas, San Diego FC o cualquier otro equipo interesado deberá presentar una oferta igual o más jugosa que esa.

Negociaciones entre Hirving Lozano y San Diego FC

La mala noticia para Chivas es que salió otro pretendiente. El San Diego FC sacó la cartera y puso sobre la mesa 12 millones de dólares para llevarlo a Estados Unidos, aunque no a la MLS, por el momento.

Probablemente una de las cosas ‘menos atractivas’ del San Diego es que será hasta el 2025 cuando pueda jugar oficialmente en la MLS y se convierta en el equipo número 30 en la liga americana y el décimo quinto representante de la Conferencia Oeste.

Por lo que se maneja la posibilidad, en caso de que la negociación sea exitosa, que se mantenga los últimos 6 meses del 2024 con el PSV a préstamo hasta el 2025, cuando el San Diego comience su pretemporada.

Chucky Lozano

Aunque el dinero no hace falta, ya que su dueño es Mohamed Mansour, un empresario egipcio que en 1975 estableció los concesionarios de General Motors en su país y posteriormente los convirtió en uno de los principales distribuidores de la marca, por lo que el dinero no es problema para el equipo. Manny Machado, estrella del béisbol también es socio del San Diego FC.

Incluso otro mexicano anda en el radar del equipo: Guillermo Ochoa, que termina contrato con el Salernitana de la Serie A y dado que el equipo ya firmó su descenso en Italia, Memo ya busca dónde continuar su carrera.

El Chucky prefiere regresar a Pachuca

Pachuca fue el equipo que confió en Hirving Lozano cuando era tan solo un jovezuelo y es algo que él no olvida, por eso, ante la posibilidad de volver en un futuro a México lo haría con los ‘Tuzos’, para regresar la confianza que ellos alguna vez depositaron en él.

“Yo creo que siempre Pachuca es la primera prioridad, Pachuca me dio muchas cosas, me dio la oportunidad de estar en Primera División, y bueno, la verdad que, si yo regreso a México, creo que la primera opción sería Pachuca, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar en un futuro” Declaró Chucky para ESPN

Y aunque tiene claro su amor por Pachuca, la realidad es que el ‘Chucky’ prefiere quedarse en Europa algunos años más, no tienen prisa por regresar y menos después de ser campeón.

“Pues la verdad, yo espero estar mucho tiempo aquí en Europa. Esa es mi idea, ese es mi plan, ya después en un futuro veremos qué se puede hacer. Me gustaría estar mucho tiempo aquí. Me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la gente, la gente del club me trata muy bien, y bueno, ojalá que pueda estar muchos años más aquí”, dijo sobre sus intenciones de quedarse.

Así que Chivas y San Diego deberán renunciar a sus deseos de ficharlo. Uno por su deseo de seguir con el PSV y dos, porque ninguno de ellos es Pachuca.

