¿Adiós Real Madrid? La madre de Kylian Mbappé da pistas sobre una posible renovación con el PSG

La telenovela de Mbappé con el PSG parece no tener fin, durante los últimos días les contamos de algunas declaraciones del francés en las que daba esperanza a todo el club parisino de una posible renovación de contrato, lo que la madre de Kylian confirma.

Fayza Lamari, es el nombre de la madre de Kylian Mbappé y concedió una entrevista a Le Parisien que las negociaciones para una renovación de contrato siguen entre el PSG y su hijo. Así que, esta noticia no caerá nada bien en todo Madrid.

Posiblemente la madre de Kylian Mbappé adelantó información que no debía de decir o posiblemente no, pero la cuestión es que le dijo al periódico francés que la renovación entre su hijo y el PSG no sólo estaban en marcha, sino que “van bien”.

“Actualmente estamos discutiendo con el PSG por una renovación y las cosas van bien. Incluso hablé con Leonardo el pasado lunes. Después de eso, ¿encontraremos una solución? Una cosa es segura: lo dará todo hasta el final para ganar la Champions“, dijo Fayza Lamari como respuesta a una pregunta de un fanático de Le Perisien.

Las declaraciones de la madre de Kylian Mbappé tendrían lógica, pues de acuerdo a información de Diario As recogida de RMC Sport, se dice que en las siguientes semanas el jugador francés podría recibir una oferta de renovación de contrato, que muy posiblemente aceptará o por lo menos su madre así lo adelanto y donde manda capitán, no gobierna marinero.

¿Qué significa la posible renovación de Mbappé con el PSG?

Acaso es momento de poner la canción “Todo se derrumbó” para los aficionados del Real Madrid, pues la verdad es que no. La posible renovación de Mbappé con el PSG no lo aleja del conjunto ‘Merengue’ y explicamos todo este tema.

Una renovación de Mbappé con el PSG sólo significaría que el jugador no se vaya gratis a otro club, pues con una extensión de contrato, Mbappé tendrá la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero, elegir si seguir con el club parisino junto a Neymar y Messi.

La segunda opción, es fichar por otro club, aquí entra a la ecuación el Real Madrid o algún otro equipo. Peeeeeero, no será fácil llevarse a Mbappé, pues una renovación podría encarecer la cuota de rescisión de contrato, que esto sí le complicaría las cosas al Real Madrid para ofrecer más dinero.