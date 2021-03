Mal inicio de Checo Pérez en Baréin; Verstappen se queda con la pole

¡No puede ser! La calificación en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 dejó a Checo Pérez en la onceava posición del orden de salida, mientras su compañero Max Verstappen se adueñó de la pole position.

El mexicano no pudo ocultar su frustración cuando quedó relegado en la qualy. A través de su radio, se apreció que soltó varias groserías ante la decepción de no encontrar un buen lugar en el arranque de la campaña.

¡'CHECO' PÉREZ FUERA DE LA Q3! La frustración del piloto mexicano tras no pasar el corte en la Q2, por lo que largará en el lugar 11 en el GP de Bahrein

Así fue la qualy de Checo Pérez en Baréin

Esta no fue la mejor clasificación para el mexicano, que mañana debutará oficialmente con Red Bull. Él mismo se dijo consciente de lo que ocurrió, defendió las decisiones de su equipo y afirmó que mañana tendrá un aprendizaje mayor.

“No fue la calificación esperada, no hice la vuelta que quería. Baréin es un circuito muy complicado porque sólo tienes una vuelta y después ya no tienes llantas. Cada kilómetro que hago en el auto me ayuda a entenderlo mejor, el coche tiene un estilo de manejo muy peculiar“, agregó el jalisciense.

Red Bull y Checo Pérez se presentaron en Baréin con una estrategia arriesgada. El ex de Racing Point quedó fuera en la segunda qualy; tras superar los límites de la pista, apostaron por neumáticos medios y el tapatío no pudo mejorar sus tiempos.

La contienda entre Verstappen y Hamilton

Hasta ahora, el fin de semana tiene un nombre escrito en mayúsculas: Max Verstappen. A pesar de que Lewis Hamilton suele salir como favorito en cualquier carrera, el neerlandés se llevó la pelea por el primer lugar por apenas 388 milésimas.

Así quedó la parrilla de salida:

1. Max Verstappen (Red Bull) 🏎

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 🏎

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 🏎

4. Charles Leclerc (Ferrari) 🏎

5. Pierre Gasly (AlphaTauri) 🏎

6. Daniel Ricciardo (McLaren) 🏎

7. Lando Norris (McLaren) 🏎

8. Carlos Sainz (Ferrari) 🏎

9. Fernando Alonso (Alpine) 🏎

10. Lance Stroll (Aston Martin) 🏎

11. Sergio Pérez (Red Bull) 🏎

12. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 🏎