Hermoso: Red Bull presenta el monoplaza con el que Checo Pérez correrá en Fórmula 1

¡Llegó el día! Checo Pérez está cada vez más cerca de debutar con la Escudería Red Bull y la emoción ya corre por nuestras venas. Sergio y Max Verstappen ya conocen el monoplaza con el que competirán en la temporada 2021 de Fórmula 1.

Durante la presentación del automóvil RB16B, Checo Pérez y Max Verstappen conocieron a fondo el mono en el que disputarán el título frente a Lewis Hamilton, el principal candidato al título de Fórmula 1 y rival a vencer para Red Bull y demás escuderías.

Lo que muchos aficionados mexicanos estábamos esperando, al fin es realidad. Red Bull presentó el monoplaza con el que Checo Pérez correrá en la temporada 2021 de la Fórmula 1, el cual es bautizado como RB16B. Ambos pilotos de la escudería pondrán a prueba por primera vez durante un día oficial de filmación, además Alexander Albon también estará disponible.

Recordemos que la temporada dará inicio el 28 de marzo en Sakhir, Baréin, lugar de buenos recuerdos para Checo Pérez, ya que fue el lugar dónde consiguió su primer triunfo y será la primer temporada con 23 carreras a disputar.

Después de la presentación del nuevo monoplaza, lo que sigue para la escudería Red Bull es poner a prueba el RB16B y lo hará formalmente durante los test de Barein, durante la segunda semana del mes de marzo. Checo y Max podrán subir al auto los días 12, 13 y 14 de marzo del 2021.

La pretemporada de la Fórmula 1, que normalmente se realiza en la ciudad de Barcelona, pero los constantes cambios que ha tenido en logística, obligó a los organizadores en comenzar en Bahrein, primero para reducir costos y para facilitar todo para las escuderías debido a que 2 semanas después arranca la temporada.

So what’s new on the @redbullracing RB16B?

There are several subtle differences to its 2020 predecessor – and we take a look here 🔎⬇️#F1 https://t.co/YtwwbPkmoE

— Formula 1 (@F1) February 23, 2021