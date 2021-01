El buen momento del Manchester United se extiende a la FA Cup y la FA WSL

Si hay un equipo al que le ha sentado bien el 2021, ese es el Manchester United. Los Red Devils no conocen la derrota en el arranque del año y volvieron al liderato de la Premier League por primera vez desde la era de José Mourinho, en agosto de 2017, aunque su estancia en la cima fue efímera.

Manchester United no pierde desde el mes de noviembre del 2020 y ha aprovechado el momento irregular tanto del Tottenham como del Liverpool para consolidarse en la parte más alta de la clasificación, aunque Manchester City ya lo tiene en la mira.

El buen momento de los Red Devils en la Premier League se ha extendido a la FA Cup, en la que eliminó al Liverpool, que de esta manera confirma que después de romper la sequía de 30 años sin ganar la liga, este año no es el bueno.

Mason Greenwood y Marcus Rashford habían marcado por el Manchester United a los minutos 26 y 48, mientras que Liverpool había empatado con un doblete de Mohamed Salah. Bruno Fernades, el hombre gol del United esta temporada, hizo la diferencia con el tercer gol a 12 del final y con ello los Red Devils están en la quinta ronda.

Manchester United advance to the fifth round after a stunning tie with Liverpool!

The two teams traded blows before Bruno Fernandes settled the game with a pinpoint free kick. pic.twitter.com/J2ozQJTLDO

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021