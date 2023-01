¿Era offside? La polémica voltereta del United en el derbi de Manchester

¿Qué es un Clásico sin polémica? La Premier League llegó a la Fecha 20 con el derbi de Manchester, que el United se llevó ante un City que sigue perdiendo terreno en la clasificación. Las decisiones arbitrales no gustaron y al final del encuentro hubo muchos reclamos.

No obstante, la afición en Old Trafford pudo disfrutar como hace mucho no lo hacía. Por si fuera poco, ya están solo a un punto del City para colarse como segundo en la Liga y por supuesto, se mantienen en puestos de Champions League.

Aunque la realidad es que el Manchester United presume una racha positiva en la Premier League. El equipo que dirige Erik ten Hag no pierde en este torneo desde el 6 de noviembre (ante el Aston Villa); de ahí en adelante, ha logrado imponerse y crear la armonía que tanta falta hizo en el arranque de la temporada.

Y a pesar de que siguen avanzando en la FA Cup y la Carabao Cup, han tenido momentos de tensión con errores garrafales como el de David de Gea contra el Everton. Así que de cierta manera, esto sigue siendo oxígeno puro.

Los goles y la polémica del derbi que se llevó Manchester United

Jack Grealish se encargó de abrir el marcador hasta el minuto 60 del partido. Hasta ese momento, ni el City ni el United habían descifrado la manera de hacerse daño en el derbi de Manchester y el inglés marcó diferencia con solo 3 minutos en el terreno de juego.

Sin embargo, el Manchester United solo necesitó 4 minutos para dar vuelta al marcador. El hombre clave fue Marcus Rashford con todo y polémica, pues estaba adelantado en la jugada del primer gol; la decisión del cuerpo arbitral fue que no intervino en la jugada y Bruno Fernandes marcó el empate.

Unos instantes después, el mismo Rashford aprovechó un centro de Garnacho para sentenciar la victoria de los Red Devils.