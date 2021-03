¡En tu cara, Guardiola! Manchester United terminó con la racha del City y aquí están los goles

Contrario a lo que muchos pensaban desde el mes de noviembre, Manchester City no es invencible y la Premier League, aunque aún está cantadísima para el equipo de Josep Guardiola, le da un poco de esperanza al orgullo de los Red Devils, tras su victoria 2-0 en la cancha de los Citizens.

El triunfo del United pone fin a una larga racha para los dirigidos por Pep, que no perdían desde el 21 de noviembre de 2020, por lo que le arrebataron el liderato a los Red Devils con números de escándalo: 18 juegos sin derrota y 14 triunfos de manera consecutiva.

Josep Guardiola y sus pupilos dejaron de sumar puntos por primera vez en más de tres meses y se quedaron en la cima con 65 unidades, mientras que el United se acercó muy discreto con 54 puntos desde el segundo puesto.

A lo largo de esos 18 partidos, el City sólo había permitido seis goles en contra, pero el sublíder le sacó jugo a los errores de la defensa de los Sky Blues y en 50 minutos marcaron un par de tantos.

Para marcarle al City deben suceder dos circunstancias: un error del City en la zona trasera o una genialidad, y el United encontró ambas.

El primer gol llegó muy temprano por un penal cometido por Gabriel Jesus, el cual fue aprovechado por Bruno Fernades apenas a los dos minutos, lo que le dio la oportunidad a su equipo de controlar en cierta medida el partido.

El segundo llegó a los cinco minutos de haber iniciado el complemento tras una genialidad de Luke Shaw, quien fue inalcanzable por la banda izquierda. El lateral encontró el camino hacia el área y tras habilitarse, le sirvieron el balón en bandeja de plata para definir cruzado.

One hell of a run by Luke Shaw #MCIMUN pic.twitter.com/iscq4LJ7iI

— Temiloluwa 🕊 (@temiloluwaoo) March 7, 2021