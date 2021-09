Manny Pacquiao anuncia su retiro del box, buscará presidencia de Filipinas

“¿Pos qué no ya estaba retirado?”, se preguntarán muchos… pero, para que ya no quede duda, el buen Manny Pacquiao lo hace de manera oficial: ya no habrá más Pac-Man en el ring (dice).

Por medio de sus redes sociales, el boxeador filipino anunció su retiro profesional. “Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero estoy en paz con ella”, escribió para acompañar un emotivo video que hizo que David Failtelson moqueara sabroso… bueno, más que video, un mini documental: 14 minutos de Manny Pacquiao hablando de lo que para él es el boxeo y todo lo que este deporte le dio (eso entendimos, porque el video está en filipino).

“Persigan sus sueños, trabajen duro y vean lo que sucede”, señala Pacquiao como último consejo como boxeador profesional.

Pacquiao –de 42 años– se retira del box definitivamente para darle prioridad a su carrera política. Buen momento… ya que, de hecho, Pac-Man es senador desde 2016… Sin embargo, parece que no le dará atención a ese cargo, nop. Él ya quiere subir de escalón: el excampeón mundial se lanzará para suceder al polémico Rodrigo Duterte; es decir, buscará la presidencia de Filipinas.

De acuerdo con ESPN, Manny Pacquiao ya hasta aceptó la candidatura a la presidencia que le fue ofrecida por su partido, el PDP-Laban. Esto sucedió hace unos días, durante la convención nacional del mencionado instituto político.

Pues bueno… a ver qué tal le va en la política. Si le va la mitad de bien de lo que le fue como boxeador, ya la hizo. Manny Pacquiao fue campeón en ocho divisiones (Mosca, Supergallo, Pluma, Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter) y, por ello, ya tiene un lugar asegurado en el Salón de la Fama del Boxeo.

Manny Pacquiao, el “exterminador de mexicanos”

Aunque en el resto del mundo se le recuerda por sus campeonatos o por sus pleitos con Floyd Mayweather, acá en México se le recordará por haberse refinado tremendos agarrones con, quizás, los mejores boxeadores nacionales de los últimos años: Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Óscar Larios, David Díaz, Óscar de la Hoya, y, claro, Juan Manuel Márquez, con quien se enfrentó en cuatro ocasiones.

Luego de un empate y dos victorias a favor de Pacquiao (por decisión), Dinamita mandó a la lona a Pacquiao con un derechazo contundente. Para muchos, el tremendo nocaut de Juan Manuel Márquez marcó el fin de la carrera del filipino… y si no, al menos fue el inicio del fin, el cual hasta casi nueve años después ya es definitivo.