Lo que necesitas saber: Toluca confirmó que Marcel Ruiz deberá ser operado por sus lesiones.

Además de Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz también se perderá el Mundial 2026 con México. Toluca confirmó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, además de una lesión de menisco medial de la rodilla derecha.

Aunque el club no especificó su tiempo de recuperación, ya sabemos que Marcel no va a llegar a la Copa del Mundo y seguramente estará fuera entre 8 a 9 meses. Javier Aguirre tendrá que hacer muchos cambios en su lista final.

Marcel Ruiz en el Toluca // X:@ MarcelRuizS

Toluca confirma lesión de Marcel Ruiz

A menos de 100 días de que arranque el Mundial 2026, México ya perdió a dos jugadores: Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, ambos se unen a la lista de lesionados de la Selección Mexicana.

Marcel se lesionó durante el juego entre Toluca vs San Diego FC de la Concachampions del miércoles 11 de marzo.

Sin embargo, fue hasta el viernes 13 que la directiva confirmó la gravedad de la lesión e informó que Marcel tendrá que ser operado. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución.

“El Deportivo Toluca FC informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en San Diego”. Se lee en el comunicado.

Javier Aguirre deberá de llamar a otro jugador en lugar de Marcel para el partido contra Portugal, y ahí ver las opciones que tiene para reemplazar al jugador del Toluca.