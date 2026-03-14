Lo que necesitas saber: Alexis Vega ya tuvo minutos con el Toluca y Santi Giménez se reintegró a los entrenamientos con el Milan.

La Selección Mexicana deberá sobreponerse a varias bajas de cara al Mundial 2026. Probablemente, una de las más dolorosas es la de Rodrigo Huescas, quien era uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre.

Pero además de Huescas, Marcel Ruíz, Ángel Malagón, Luis Chávez, César ‘Chino’ Huerta, Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez y nuestro Gil Mora también andan lesionados; unos podrían regresar en cuestión de semanas, pero otros más deberán esperar meses para volver a jugar.

Algunos como Chiquete, Malagón y Huescas son bajas definitivas, pues solo un milagro podría acelerar su recuperación. Morita parece solo necesitar descanso, pero ¿Qué pasa con los demás? Acá te decimos cuándo regresan.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Todos los lesionados de la Selección Mexicana

Marcel Ruiz

Las malas noticias continúan para la Selección Mexicana. Toluca confirmó que Marcel Ruiz sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial de la rodilla derecha.

Aunque el club no especificó el tiempo de recuperación, se espera que Marcel este fuera mínimo 8 meses. Tristemente, se queda sin chance de ir al Mundial.

Marcel Ruiz en el Toluca // X:@ MarcelRuizS

Luis Ángel Malagón

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles. El portero tendrá que ser operado y el tiempo de recuperación podría ser de aproximadamente 6 meses, por lo que se pierde la Copa del Mundo.

El americanista se lesionó el martes 10 de marzo, durante el partido contra el Cincinnati de la Concachampions.

Luis Ángel Malagón lesionado / Mexsport

Edson Álvarez

El capitán de la Selección Mexicana se suma a la ya muy robusta lista de jugadores lesionados de cara al Mundial 2026. De acuerdo con el comunicado compartido por el propio jugador, tendrá que parar de jugar, en lo que los médicos de su club, el Fenerbahçe de Turquía, de terminan la gravedad de la lesión de tobillo que se le detectó.

De acuerdo con Álvarez, la molestia la acarrea desde el 1 de diciembre y pensaba que ya la había superado, sin embargo, regresó tras jugar algunos minutos frente al Aston Villa, en un partido de la Europa League.

Comunicado Edson Álvares / Imagen: Instagram/edsonnalvare

Luis Chávez

En junio del 2025, empezó la mala suerte para la Selección. Luis Chávez sufrió una rotura de ligamento cruzado durante un entrenamiento con México. Tuvo que ser operado y su recuperación tardaría alrededor de 8 meses. Eso quiere decir que para febrero del 2026 podría estar de regreso.

Luis Chávez / Fotografía @miseleccionmx vía X

Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas también estará fuera 8 meses por una rotura de ligamentos, lo malo es que su lesión llegó en octubre del 2025, por lo que el tiempo no le alcanza para recuperarse y llegar al Mundial 2026.

Sin duda, Javier Aguirre lo va a extrañar mucho en la cancha.

Captura de pantalla / FOX

César ‘Chino’ Huerta

Otro que podría volver pronto es el ‘Chino’ Huerta, quién fue baja por una lesión en la pelvis desde noviembre del 2025, pero pinta para regresar a la actividad con el Anderlecht a mediados de enero del 2026.

Jesús Orozco Chiquete

Chiquete tampoco podrá llegar al Mundial 2026. Apenas en diciembre del 2025 sufrió una luxación en tobillo con daño a ligamentos que lo deja fuera de las canchas de 4 – 6 meses.

Gilberto Mora

Nuestro querido Gilberto Mora causó baja de la concentración de la Selección Mexicana previo a los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, por molestias musculares, al parecer causadas por sobrecarga de trabajo.

Si bien no se especificó qué lesión tiene, se dice y se cuenta que se trata de una pubalgia que venía arrastrando desde hace unas semanas y en la que recayó por falta de tiempo de recuperación.

Fotografía @miseleccionsubs vía X

Jugadores lesionados Selección Mexicana