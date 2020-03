Marco Fabián firmó su segundo gol en su aventura por el futbol de Qatar, luego de conseguir uno de los goles con los que el Al-Sadd empató 2-2 frente al Al-Wakra, al que después derrotó en tanda de penales.

Con ello, el equipo que dirige Xavi Hernández consumó el pase a las Semifinales de la Copa del Príncipe, la cual ha conquistado en seis ocasiones, la última de ellas en 2017.

El mexicano fue el encargado de abrir el marcador a los 43 minutos, después de que Akram Afif recibiera un balón largo dentro del área, donde se las ingenió para rematar a puerta pese a la marca de un zaguero, sin embargo el balón pegó en el poste y fue cuando el balón le quedó a modo a Fabián, quien reventó el arco con un fierrazo.

🏆Amir Cup 2020 – (Quarter-final): 🇶🇦

Al Sadd have advanced to the semi-finals having beaten Al Wakrah 4-1 in a penalty shoot-out following a 2-2 draw in normal time. #AmirCup2020 @alwakrah_sc @AlsaddSC pic.twitter.com/pvLwPuRhOc

— Alkass Digital (@alkassdigital) March 13, 2020