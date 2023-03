Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, no es precisamente el hombre más popular dentro de Fórmula 1 después de sus arranques contra Red Bull, Checo Pérez o su propio hijo, como cuando reclamó a la escudería el triunfo de Checo en el Gran Premio de Mónaco en 2022 o en el triunfo del mexicano en Arabia Saudita en 2023. Su carácter es bastante especial y se refleja muchas veces en su hijo, quien hizo varios berrinches en Arabia luego de que no le diera alcance a Checo.

Helmut Marko, quien suele referirse casi siempre bien de Max, ha declarado en varias ocasiones que el desarrollo del piloto neerlandés no fue sencillo, ya que su padre fue muy duro durante su formación como piloto, y ahora ha salido a la luz la anécdota de cuando Jos abandonó a su hijo en una gasolinera tras perder una carrera en Karts en 2012.

El choque que dejó fuera Max Verstappen en 2012 / Captura

Verstappen largó primero y después abandonó / Captura

¿Por qué abandonaron a Max Veestappen?

Esto sucedió cuando Max tenía 14 años y compitió en la categoría KZ2 del Mundial Karting CIK-FIA, en el cual largó desde la pole position, pero desde el comienzo fue presionado muy de cerca por un piloto de Nueva Zelanda, quien cerca estuvo de arrebatarle la posición de privilegio en la primera vuelta.

Fue tanta la presión del neozelandés que Max cometió un pequeño error, el cual fue aprovechado por su rival para tomar el liderato y en la desesperación por recuperar el primer sitio, Max hizo contacto con su rival a la hora de atacar una curva, de modo que se fue fuera de la pista y de liderar la carrera pasó a ser el primer abandono.

Esto dejó sumamente furioso a Jos Verstappen, quien en ese entonces tenía 40 años de edad y casi una década fuera de Fórmula 1. El padre castigó al piloto, obligándolo a ir por su kart para llevarlo de nueva cuenta a casa.

“Yo estaba molesto, pero mi padre estaba realmente enfadado y decepcionado conmigo. Rompió la carpa, todo, lo tiró en la furgoneta. Tuve que recoger el kart con un amigo en la pista después de la carrera porque mi padre me dijo que tenía que hacerlo yo mismo”, contó Max Verstappen a Red Bull.

Max Verstappen quería hablar con su padre y lo abandonó en una gasolinera

Tras la competencia, Max Verstappen regresaba a casa y en el camino quería charlar con su padre sobre el incidente, aspecto que enfureció más a Jos, hasta el punto en que le pidió que se bajara de la furgoneta al llegar a una gasolinera.

“Nos sentamos en la furgoneta de regreso a casa. Quería hablar con mi padre sobre lo que pasó, mi opinión sobre el incidente, pero mi papá no quería hablar conmigo. Seguí intentándolo y en un momento se detuvo en una estación de servicio y me dijo: ‘Fuera, no quiero hablar más contigo’”, dijo el neerlandés, nacido en Bélgica.

Jos Verstappen padre de Max Verstappen / Getty Images

Sophie Kumpen, madre de Max Verstappen y quien en ese entonces tenía cuatro años separada de Jos Verstappen, viajaba algunos kilómetros atrás, por lo cual llegó a la gasolinero minutos más tarde y recogió a Max.

Un año más tarde, Verstappen volvió a esta competencia y la ganó ante un nombre conocido en la actual temporada, Charles Leclerc. Aquí te dejamos el link del video.

Verstappen suele cometer errores cuando está presionado

Como esta situación de 2012, Max Verstappen suele cometer errores cuando es presionado por sus rivales. En 2020 protagonizó dos contactos importantes con Lewis Hamilton, uno de ellos en Monza, donde literalmente terminó arriba del auto del británico. En 2022 también pecó ante Hamilton en el Gran Premio de Brasil, en el cual se negó a cederle el paso a Checo.

Getty Images

En 2020, Checo Pérez lo dejó dando vueltas en el Gran Premio de Turquía cuando el neerlandés intentaba superarlo sobre una pista sumamente mojada por la lluvia. En 2023, Max Verstappen pelea el campeonato contra su propio compañero de escudería, Checo Pérez, así que infancia es destino.