Otra paliza de Verstappen a Mercedes, pero Checo pierde terreno con Red Bull en el GP de Austria

Max Verstappen volvió a darle una paliza a los Mercedes en el Red Bull Ring durante el Gran Premio de Austria. El volante neerlandés dominó la carrera de punta a punta y le sacó más de 20 segundos a Valtteri Bottas, quien terminó segundo y Lewis Hamilton perdió la batalla con Lando Norris en el tercer lugar.

La carrera quedó empañada por las constates sanciones de los comisarios de carrera, que penalizaron a Lando Norris, Sebastian Vettel y dos veces s Checo Pérez y a Yuki Tsunoda.

Verstappen se vuelve a distanciar de Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos y los 18 puntos de diferencia de la semana pasada, ahora son 32, es decir, el neerlandés ya tiene una carrera de ventaja sobre el británico.

Sin embargo, Red Bull no pudo marcar tanta diferencia en la batalla de constructores debido a que por segunda carrera consecutiva, Checo Pérez terminó atrás de los dos Mercedes. Los 40 puntos de la semana pasada, ahora son 42, en gran parte gracias a que Hamilton no se metió al podio y Checo rescató el sexto.

En la batalla personal, Checo también perdió, pues si bien mantiene la tercera posición, ya tiene a tres puntos a Lando Norris y a Bottas a 12 unidades.

Clasificación de pilotos: puntos

1. Max Verstappen: 182

2. Lewsi Hamilton: 150

3. Checo Pérez: 104

4. Lando Norris: 101

5. Valtteri Bottas: 92

Clasificación de constructores: puntos

Red Bull 286

Mercedes 242

McLaren 141

Ferrari 122

Verstappen largó desde la pole position y mantuvo la posición en la largada, en la cual Checo Pérez fue atacado por Lewis Hamilton en la pelea por el tercer lugar, sin embargo el mexicano cerró el paso.

Antes de cumplirse la primera vuelta, la carrera pasó por su primera bandera amarilla tras el contacto entre Antonio Giovinazzi y Esteban Ocon, quien abandonó la competencia debido tras perder la suspensión delantera derecha.

Fue hasta la cuarta vuelta cuando se relanzó la carrera y Checo sufrió la presión de tener a los dos Mercedes detrás de él y a la vez la frustración de no superar rápido a Lando Norris, quien en el quinto giro se fue fuera de la pista y de estar peleando por el segundo puesto, el mexicano cayó al décimo.

Esta acción dejó a Norris con una penalización de cinco segundos en pits, pues la FIA consideró que la maniobra del británico fue ilegal con Checo, al obligarlo a salirse de la pista. La sanción fue polémica, pues a la vista de muchos, el volante de McLaren hizo una maniobra legal.

La sanción a Norris, lejos de beneficiar a Checo Pérez o a Red Bull, realmente benefició a Lewis Hamilton, que en la vuelta 20 al fin superó al británico en la batalla por la segunda posición, mientras que Valtteri Bottas heredó poco tiempo después el tercer puesto gracias a la sanción.

De esta manera se vino abajo la estrategia de Red Bull, pues de tener ocupados a los Mercedes con Checo en el inicio de la carrera, Hamilton y Bottas pasaron a presionar a Verstappen.

El mexicano vio arruinada su carrera cuando Charles Leclerc intentó rebasarlo y el monegasco terminó fuera de la pista. La cuestión, al igual que en la maniobra de Lando Norris, es: ¿A dónde podía ir el volante mexicano en esa zona de la pista?

Tras salir de la primera curva, tanto el mexicano como Norris tenían poco espacio de maniobra como para dejar pista al rival.

LAP 47/71

Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021