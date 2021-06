Paliza de Verstappen a Mercedes salva el error de Red Bull con Checo Pérez en el GP de Estiria

Max Verstappen hizo sentir a Mercedes como visitante en el Gran Premio de Estiria, pues dominó el Gran Premio de punta a punta, desde las prácticas libres como en la sesión de calificación y en la carrera, por lo que subió a lo más alto del podio y se aleja un poco más de Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos.

El británico terminó en el segundo puesto, pero la buena noticia para Mercedes es que pudo hacer el 2-3 en el podio con Valtteri Bottas, quien aprovechó un error de Red Bull en los pits con Checo Pérez, quien terminó cuarto.

Con estos resultados, Red Bull mantiene el liderato tanto en la clasificación de pilotos, con Verstappen, a 18 puntos de Hamilton, mientras que en el campeonato de constructores la diferencia con Mercedes es de 40 puntos.

Clasificación de pilotos: puntos

1. Max Verstappen: 156

2. Lewsi Hamilton: 138

3. Checo Pérez:96

4. Lando Norris: 86

5. Valtteri Bottas: 74

Clasificación de constructores: puntos

Red Bull 252

Mercedes 212

McLaren 120

Ferrari 108

Max Verstappen condicionó la carrera desde el inicio, pues defendió la pole position desde la largada, en la cual bloqueó a Lewis Hamilton para la primera curva y desde ese momento marcó distancia con el volante británico. Checo, que arrancó cuarto, fue agresivo para tratar de quitarle el tercer puesto a Lando Norris, a quien superó sólo por algunos momentos, pero Norris supo defender su posición hasta la décima vuelta.

Quien no la pasó bien fue Pierre Gasly, víctima de los ataques de Charles Leclerc. El monegasco pinchó uno de los neumáticos traseros del francés, quien con estos problemas provocó una especie de carambola, cayó al último lugar y no tuvo otro remedio más que abandonar. Leclerc fue a pits para cambiar el alerón delantero.

Si Verstappen protagoniza una batalla con Lewis Hamilton, la pelea de Checo Pérez es con Valtteri Bottas, a quien mantuvo a raya hasta la vuelta 27, cuando el mexicano entró a pits, donde los mecánicos tardaron casi cinco segundos para retirar el neumático trasero izquierdo, por lo que el finlandés superó al tapatío con facilidad y conservó la tercera posición pese a que en la siguiente vuelta cambió gomas.

Ahí terminaron las opciones de podio para Checo, mientras que Bottas recuperó terreno en la clasificación de pilotos, pese a que el mexicano hizo una parada más en la vuelta 55, lo que provocó un cierre dramático pues el tapatío recortó la distancia hasta por más de dos segundos en cada vuelta.

George Russell, uno de los volantes con mayor proyección, al fin estaba haciendo una buena carrera con Williams, sin embargo, sus opciones terminaron en la vuelta 27, luego de entrar en pits, donde le tardaron 18 segundos y en el giro 39 de plano tuvo que abandonar, debido a un problema de fiabilidad de su monoplaza.

LAP 39/71 @GeorgeRussell63 retires after such a promising start to the race 😖

Classy radio from Russell 📻 “No need to apologise, we’re in this together. We go again next week – we’ll get those points next week” #StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/eISyCg0mH6

— Formula 1 (@F1) June 27, 2021