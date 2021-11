¿Qué es el parque cerrado y por qué sancionaron Verstappen en la novela de Hamilton y su descalificación?

La novela que se ha montado en la Fórmula 1 por las anomalías en el alerón trasero del auto de Lewis Hamilton cobró su primera víctima, se trata de Max Verstappen, piloto de Red Bull, quien fue sancionado con una multa de 50 mil euros (por más de 1.1 millones de pesos) por tocar el auto del británico después de la sesión de calificación del Gran Premio de Brasil.

Los comisarios reportaron que el alerón trasero de Hamilton se abría más de lo permitido en el reglamento técnico de Fórmula 1, lo cual otorga una ventaja ilegal respecto a los otros autos, por lo cual se abrió una investigación contra el volante de Mercedes.

En esa misma investigación se recabaron pruebas y videos y uno de ellos muestra a Verstappen tocando el alerón de su propio auto y después el de Hamilton en régimen de parque cerrado.

Esto quiere decir que ningún piloto puede tocar o mover las piezas de un auto una vez que éstos quedan estacionados en la fila de premiación y bajan de sus respectivos monoplazas, ya que todos son sometidos a controles técnicos y Verstappen no sólo tocó el RB16B, sino el auto de Mercedes.

“En el Parque Cerrado, sólo pueden ingresar los funcionarios asignados. No se permite ninguna operación, verificación, puesta a punto o reparación a menos que sea autorizado por los mismos funcionarios o por la normativa aplicable”, indicó la F1 en su comunicado.

BREAKING: Max Verstappen has been fined for infringing parc ferme regulations after qualifying on Friday#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sC2n1irwOn

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021