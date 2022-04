La misión, el viejo oeste y hasta el Diablo: Los mejores comerciales de futbol

Un verdadero throwback a la infancia de muchos, adolescencia de otros y adultez de algunos cuantos más, pues recordaremos aquellos comerciales sobre jugadores y equipos de futbol en diferentes situaciones a veces extrañas y otras muy ad hoc.

Fueron varias las marcas que comenzaron a hacer comerciales aprovechando la popularidad de los jugadores. Nike, Adidas y Pepsi fueron de los que le sacaron más provecho en la década de los 90’s e hicieron grandes piezas que hasta la fecha recordamos con una lagrimita en el ojo.

México no se podía quedar atrás y tendría participación en algunos de estos comerciales con un par de jugadores que marcaron historia y no, desafortunadamente no fue Hugo Sánchez, que sí hizo comerciales, pero para una pasta dental, aprovechando de que es dentista.

Jorge Campos hizo su aparición en un comercial de Nike que más adelante revisaremos más a detalle y Rafa Márquez fue otro que salió en un comercial de la marca de la palomita originaria de Oregon, pero sin más preámbulo, vamos a los comerciales.

Los mejores comerciales de futbol

Pepsi junto a la Juventus y Manchester United

No todos los comerciales tienen que ser de larga duración para ser bastante buenos. Pepsi sabía que, con unos cuantos segundos, tendría un buen comercial de futbol, obviamente con David Beckham como protagonista.

El comercial tenía a un pequeño fanático en el túnel de un estadio de futbol, mientras Beckham salía expulsado del partido. Se encontraba con el niño y le pedía un trago de su refresco e inmediatamente después el joven le pide su playera… el futbolista se la da, pero no era para coleccionarla, sino para limpiar la lata y al final revelaría con una playera, que era hincha de la Juventus.

Nike vs El Diablo, uno de los comerciales de futbol más recordados

Posiblemente, uno de los comerciales de futbol más recordados. El Coliseo Romano como escenario de un partido, varios demonios en el terreno de juego y como capitán (y portero)… El Diablo.

¿Los rivales? Eric Cantona, Maldini, Ronaldo, Jorge Campos, Rui Costa, Thierry Henry y muchos más. Un árbitro ciego no veía que los demonios hacían faltas tras faltas y tuvo que aparecer Paolo Maldini para ponerle un alto. Después la magia de los futbolistas cambiaría todo y finalmente, un disparo de Eric Cantona acabaría con El Diablo.

Nike: La Misión

Ya en la década de Los 2000’s, Nike seguiría haciendo varios comerciales que dejarían boquiabiertos a todos. La Misión presentaba a Louis Van Gaal buscando recuperan un balón de la marca Nike y en su equipo estaban Luis Figo, Pep Guardiola, Totti, Hidetoshi Nakata, Edgar Davids, Oliver Bierhoff y más.

Una ejército de samuráis resguardaban el balón, los futbolistas no fueron tan sigilosos y los samuráis los comienzan a seguir, pero los pierden con varias jugadas. Finalmente, el jefe (que era un robot), patearía a Bierhoff, pero éste se vengaría con un disparo a su estómago y lograron recuperar el balón en un comercial de futbol imborrable.

Nike La Jaula

Posiblemente el más icónico de los comerciales de futbol y más con la canción ‘A little less conversation‘ de Elvis Presley. Eric Cantona juntaba a varios jugadores en una jaula para echar unas restas tres contra tres. Los que perdían serían echados al agua, porque cabe mencionar que estaban en un barco.

Una final épica entre el equipo de Figo, Ronaldo y Roberto Carlos vs Thierry Henry, Nakata y Totti… no podríamos ver el partido porque el balón ni caía y que madrugan a los del Real Madrid. Sería tanto el éxito de este comercial de futbol, que la marca sacó una revancha de ese partidazo.

Pepsi y el Viejo Oeste

Real Madrid de los Galácticos y Manchester United de David Beckham, eran las figuras más populares del futbol y Pepsi no desaprovecharía realizar su comercial con temática del viejo oeste.

Todos los jugadores con los uniformes de sus respectivos equipos, pero además de gabardinas y sombreros de Clint Eastwood, y obviamente tendría que haber un duelo, peor esta vez con penales.

José +10 de Adidas, un comercial de futbol antes de Alemania 2006

Adidas no se quedaría atrás con los comerciales de futbol y hablamos de futbol porque tuvieron la campaña ‘Impossible is nothing’, pero se centraba en varios deportes.

José +10 presentaba a un niño con uno de sus amigos armando un equipo de futbol y nombraría a grandes jugadores actuales y leyendas como Franz Beckenbauer y Michel Platini. Todo terminaría como en las retas callejeras, con la mamá de José hablándole para ir a casa.

Nike ‘Deja todo o deja el futbol’

Nike de ha coronado como una de las marcas que se han centrado en realizar diferentes campañas que se transformaron en grandes comerciales de futbol y uno sería sobre la vida de un joven futbolista desde el amateurismo hasta ser profesional.

Un joven en un partido amateur sería visto por Arsene Wenger y es fichando por el Arsenal. Todo es una historia sobre el camino que tiene que recorrer un futbolista hasta el estrellato y es en primera persona.

Nike ‘The Switch’, uno de los más recientes comerciales de futbol de Nike

Cristiano Ronaldo tenía que tener una visita obligada en este listado. El Bicho cambiaría su lujosa vida con un pequeño recoge balones durante un partido de futbol después de una colisión, en eso se centra uno de los mejores comerciales de los últimos años.

Uno despierta en la vida del otro y Cristiano Ronaldo en el cuerpo del joven trabaja lo suficiente hasta convertirse en profesional y jugar contra el joven en el cuerpo de CR7. En el partido, vuelven a chocar y todo regresa a la normalidad… como en la película ‘Un viernes de locos’, pero en comercial de futbol.