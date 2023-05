Para iniciar mayo de 2023, la WWE está preparando sus maletas porque algunos de los luchadores irán directamente hasta Puerto Rico para el pago por evento llamado Backlash.

Es el primer evento de la temporada 2023-2024 para la WWE y tras Wrestlemania. La empresa preparó unas cuantas rivalidades bastante buenas para enganchar a la gente en Puerto Rico y el mundo.

Primero, Cody Rhodes pensó haber encontrado un aliado en Brock Lesnar, pero nunca debes confiar en la Bestia. Ambos se enfrentarán en una lucha de la que se esperan muchas emociones y brutalidad.

Cody Rhodes, máxima figura de Raw – Foto: Getty Images

Además, es Puerto Rico y no puede haber evento sin Bad Bunny, que originalmente estaba pactado para ser el host de Backlash, pero una intervención en la lucha de Rey Mysterio vs Dominik, lo hicieron estar en el ojo del huracán y de su examigo, Damian Priest, al que enfrentará en una lucha callejera al estilo San Juan.

Será una autentico eventazo en Puerto Rico y como la WWE no es mucho de salir de los Estados Unidos, recapitulamos los mejores momentos en eventos fuera del territorio del vecino del norte.

Damian Priest vs Bad Bunny en Backlash de WWE – Foto: Twitter (@WWE)

10 momentazos para WWE fuera USA

British Bulldog, profeta en su tierra

SummerSlam 1992 fue el mejor momento para que la WWE tomara el avión, cruzará el charco y llegara a Inglaterra. ¿Por qué? Porque el British Bulldog, era de los mejores luchadores en aquel tiempo.

Se enfrentó Bret Hart por el campeonato Intercontinental. Ambos dieron una cátedra de lo que es lucha libre, pero el final de la pelea hizo vibrar a todo el estadio, que rugió cuando el British Bulldog logró vencer a Bret y ganar el título ante su gente.

El inicio del fin de Evolution fue en Puerto Rico

No es la primera vez que la WWE va a Puerto Rico, en 2005 se celebró New Years Revolution y no sólo eso, llevaron la Elimination Chamber con ellos.

Evolution (debatiblemente el grupo más grande en la historia) ya tenía problemas entre Batista y Triple H. El ‘Juego’ no quería dejar el trono y el ‘Animal’ ya quería su oportunidad por el título.

El inicio de la rivalidad entre Triple H y Batista se dio en Puerto Rico – Foto: WWE.com

En plena lucha, Randy Orton aplicó un RKO a Batista y lo cubrió, Triple H pudo salvarlo, pero no lo hizo, algo que enojó mucho al ‘Animal’, comenzando ahí el inicio del fin de la facción más importante de la lucha libre.

El adiós de WWE para Trish Stratus

Ahora es una época increíble para las mujeres en la lucha libre, pero hace casi 15 años, no lo era tanto. Poco tiempo en TV, rivalidades sin sentido, luchadoras relegadas a ser más modelos que combatientes… los años oscuros de la empresa.

Pero, Trish Stratus cambió todo eso. Fue la primera mujer en estar en un evento principal de Raw, se fue ganando su lugar en la empresa como una luchadora más y no modelo.

Trish Stratus, una de las leyendas más importantes de la WWE – Foto: Getty Images

Pero en Unforgiven 2006, ya quería decir adiós a la WWE, así que, en Toronto, tierra de Trish se lo cumplieron. Su última lucha sería contra su terna rival, Lita y por el título de mujeres.

Fue dominio total de Trish Stratus y la gente se le entregó en cuerpo y alma. Finalizó a Lita con una llave ‘francotirador’ de otro histórico canadiense como Bret Hart. Ganó, se retiró como campeona, se llevó la ovación que se merece y todos lloraron.

Wrestlemania X-8 y el icónico The Rock vs Hulk Hogan

Se podría pensar que un evento Wrestlemania brillaría por si solo, pero no fue así con el X-8, celebrado en Canadá. Fue un evento regular, pero eso sí, nos dejó uno de los mejores momentos en la lucha libre.

Vince McMahon trajo a la NWO (Scott Hall, Kevin Nash y Hulk Hogan) a la WWE. Es el grupo que supuestamente fue responsable de la caída de WCW, así que, no eran del todo queridos en la empresa de Vinnie.

Hulk Hogan, líder del mítico grupo NWO – Foto: Getty Images

Pero de inmediato, comenzaron rivalidades por separado. The Rock fue la víctima durante semanas de la NWO y eso los llevó a Wrestlemania, donde enfrentó a Hulk Hogan.

Batalla de generación e inmortales en la WWE, que fue una de las mejores en la historia del evento. The Rock logró la victoria y el respeto de Hulk Hogan, que fue traicionado por NWO y después salvado por el ‘Great One’.

Cara a cara entre The Rock y Hulk Hogan de Wrestlemania X-8 – Foto: Getty Images

One Night Only de 1997

Canada es de esos lugares donde sus luchadores son adorados, sin importar que sean rudos o técnicos. Owen Hart era un rudazo en aquel momento y la ovación que se llevó, fue de héroe nacional.

Pero, el momento de la noche lo ganó su hermano, Bret Hart, que si a Owen lo trataban como ídolo máximo, a Bret era 100 escalones encima y saben qué, lo merecía porque es, fue y será (barras, barras) lo mejor que habrá siempre.

Era campeón al entrar al evento de WWE y se fue como campeón, aunque no ganó la lucha por descalificación. Triunfo nominal para Undertaker, pero Bret Hart se robó la noche y el corazón de los fans.

La caída monumental de Titus O’Neal en Arabia

No todos los momentos de WWE fuera de Estados Unidos tiene que ser de grandes victorias y ovaciones, porque hay algunos bochornosos y para no dejarse de reír.

Bueno, Crown Jewel celebró una especie de Royal Rumble y uno de los participantes fue Titus O’Neal, un luchador de casi dos metros de estatura, imponente.

La rampa antes de llegar al ring era bastante larga, así que, Titus emprendió la carrera, pero antes de subir al cuadrilátero, tropezó con una protección de la arena y cayó. Fue sorprendente y de risa, porque con el impulso y su estatura, se fue hasta adentro del ring, pero abajo de la falda que lo cubre.

La WWE no siempre le da al público canadiense lo que quiere

John Cena era la figura máxima de la empresa por allá de 2006, aunque no era el campeón de la marca Raw. Ese era Edge y en Canadá amaban la idea de que se mantuviera como campeón.

Expuso su campeonato ante John Cena en Unforgiven 2006, en una lucha de TLC (tables, ladders and chairs ), especialidad de Edge. Si el canadiense ganaba, Cena se tendría que ir a SmackDown, era la estipulación de la lucha.

Como era de esperarse, John Cena descolgó el título y se llevó el título a Boston, fue abucheado a placer y nos dejó una increíble postal de un ‘F-U’ desde lo alto de la escalera a Edge sobre dos mesas de madera.

DX vs McMahons en Hell in a Cell

Bueno, eso de que a los canadienses no les da lo que quieren, no siempre es es cierto. Sí, no dejaron a Edge como campeón de WWE en Unforgiven 2006, pero a cambio les dieron una paliza a Vince y Shane McMahon.

Aquella noche, DX (Triple H y Shawn Michaels) se midieron a los McMahon y Big Show dentro de la Celda Infernal. Fue una carnicería, pero que DX supo llevar a su favor tras eliminar a Big Show. Victoria de los degenerados y sangre, mucha sangre, al viejo estilo de WWE.

Canadá y WWE, una relación de luchas extremas

Backlash de 2004 fue directamente a Canadá, con Chris Benoit como campeón peso pesado de Raw, pero antes de ver al ‘Rabid Wolverine’, se les dio una lucha extrema de época.

La conclusión a la rivalidad entre Randy Orton y Mick Foley, se tenía que llevar a cabo en una todo permitido. Alambre de púas, tachuelas, sangre, Foley y un joven Randy Orton coronándose en un estilo de lucha libre que no era el suyo… simplemente espectacular.

La rivalidad entre Randy Orton y Mick Foley – Foto: Getty Images

Canadian Stampede

En el apogeo de la Hart Foundation (Bret y Owen Hart, Jim Neidhart, British Bulldog y Brian Pilman), la WWE tenía que llevar a Canadá a su grupo más exitoso de aquel momento.

Fue recibir a los hijos pródigos de Canadá para el Canadian Stampede y no sólo se llevaron el recibimiento de héroes, también la victoria sobre el equipo de Stone Cold Steve Austin.

Fue una noche gloriosa para una de las familias más importantes en la historia de la lucha libre profesional y para todo Canadá, que celebró como nunca ese evento casi al estilo de su independencia o fiesta más importante.