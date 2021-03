Entrevista con Damian Priest: “Siempre he querido luchar en México”

Damian Priest desde su corta edad estuvo involucrado en los deportes de contacto, que lo llevaría a la WWE. Su padre le enseñó el gusto por las artes marciales y la super estrella de WWE dice que su papá hasta le ganó a Chuck Norris.

Aprendió el arte de marcial Goju-ryu karate, después decidió practicar lucha libre y la transición no fue fácil. Sus primeros pasos no fueron sencillos, debido a que al aprender un arte marcial se tenía que defender de quien le quisiera hacer algo y para aprender en el ring, se tenía que dejar todo tipo de movimientos.

Su primer ídolo fue el Undertaker, el personaje hizo que se enamorara de la lucha libre. En un segmento con el Ultimate Warrior, el “Hombre Muerto” fue la razón por la que Damian Priest decidió que quería estar en el negocio deportivo.

¿Cómo nace Damian Priest?

Luis Martínez fue su primer nombre dentro de la lucha libre y pasó a ser Punishment Martinez en la empresa Ring of Honor. Salió de la empresa en 2018 y llegó a WWE ese mismo año y siguió usando ese nombre en shows locales.

Triple H, líder de la marca NXT fue quien le ayudó a conseguir lo que hoy tiene con Damian Priest. “Todo lo que has hecho hasta ahora importa porque te trajo aquí, pero olvídalo”, le dijo el Rey de Reyes.

“Vi la forma de representarme a mí, de la forma en que soy todo cayó en su lugar y se me hizo más fácil. Damian Priest soy yo, desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir, me encanta vivir mi vida”, comentó en entrevista para Sopitas.com.

Alianza con Bad Bunny

Damian Priest ha demostrado en todo momento su gusto por el rock, pero eso no lo ha detenido de aliarse con Bad Bunny. Ambos crecieron en la misma área de Puerto Rico y desde el primer momento tuvo una conexión con el rapero.

“Teníamos la misma manera de cómo vivir y de cómo lograr tener éxito en la vida y eso no tiene nada que ver con música. El personaje que la mayoría ve es rockero pero eso no es sólo lo que soy, hay mucho más”, dijo sobre su música favorita y la unión con Bad Bunny.

Camino a Wrestlemania 37

La vitrina de los inmortales es sin duda alguna un evento que recuerdan todos y cada uno de los aficionados a la lucha libre. Damian Priest siempre ha sido un fan y él también tiene un recuerdo de un Wrestlemania como fan.

“Me acuerdo estando en vivo en un Wrestlemania, el XX en Nueva York. No la lucha, sólo cuando tocó la campana del Undertaker y regresó como el hombre muerto y salió Paul Bearer. Es por eso que me acuerdo, era algo tan especial cuando escuchas las campanas y el cómo se sintió toda la gente dentro de ese edificio”, recuerda el regreso del Undertaker.

Damian Priest tiene su propio camino a Wrestlemania y la edición 37 será la primera para él como miembro del roster principal de la WWE y entre sus planes no sólo para este Wrestlemania, es tener un momento dentro del evento.

Un momento Wrestlemania se refiere a cualquier acción, lucha o segmento que la gente recordará por siempre. A sólo algunas semanas para Wrestlemania 37, Damian Priest no tiene rival confirmado pero dentro de los siguientes días se podrá ir aclarando el camino para él y poder verlo en el evento más grande del año.

