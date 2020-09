Así funcionan las gafas inteligentes que Messi ha donado para ayudar a niños invidentes

Lionel Messi ha llegado a la Premier League de alguna manera. No vestirá la playera del Manchester City como se perfilaba hasta hace unas semanas y no formará parte de algún plantel de los otros 19 equipos, sino que el argentino estará presente en la memoria de un aficionado invidente del Arsenal.

Mikey Poulli es un seguidor del Arsenal de 10 años de edad, a quien le ha cambiado la vida gracias al futbolista argentino, quien le hizo llegar unas gafas con un dispositivo especial que de alguna manera compensarán la condición visual del pequeño Gunner.

Las gafas son fabricadas por la empresa israelí OrCam Technologies, que ha desarrollado estas gafas, de nombre OrCam MyEye, para facilitar la vida de personas que son débiles visuales o padecen ceguera.

Si bien no devuelven la visión sí facilita la vida diaria, pues son capaces de detectar textos impresos y en pantalla de la compu o celular, rostros, objetos y colores, mediante audios.

Resulta que desde hace varios meses, el jugador argentino se asoció con la empresa que fabrica estas gafas con dispositivo para favorecer precisamente a niños con problemas visuales.

La dinámica original consiste en que los pequeños viajen a Barcelona para conocer y convivir con el jugador argentino. Previo a la pandemia del coronavirus, el futbolista recibió a un grupo de jóvenes que recibieron sus gafas, sin embargo, ante el contexto sanitario actual, Mikey no viajó a la ciudad catalana, sino que recibió las gafas en casa.

Lionel Messi becomes @OrCam Technologies Ambassador to advocate for technology-enabled accessibility for the blind and visually impaired community @fundacionmessi 👏🏼

Las gafas que Messi le ha mandado a Mikey y otros pequeños tienen un valor superior a los 100 mil pesos mexicanos, y son capaces de almacenar en su memoria hasta 100 rostros con su respectivo nombre.

With Soccer superstar Messi on OrCam’s Team, we aim to empower those who are #blind or #VisuallyImpaired with the help of OrCam’s assistive technology. #OrCam_DreamTeam pic.twitter.com/oOEkR7hXom

Pueden leer códigos de barras de productos para dar información sobre las características y precio, así como el valor de billetes y la identidad de tarjetas, ya sean de crédito o hasta del metro.

No es la primera vez que Mikey se relaciona con jugadores profesionales. Al ser un seguidor distinguido del Arsenal, el pequeño de 10 años ha sido parte de campañas promocionales, como la del uniforme de la temporada 2020-21.

Everyone asking whos that little boy in the new @adidasfootball X @Arsenal advert. Its me!! 🙋🏻‍♂️ You dont need to see to believe. This is family. This is Arsenal 🔴⚪️⚡️#COYG pic.twitter.com/x2l9t78SCW

— Mikey Poulli (@mikeypoulli) September 10, 2020