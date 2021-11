Lionel Messi, Alexia Putellas, Gigi Donnarumma: Ellos son los ganadores del Balón de Oro 2021

Lionel Messi, Alexia Putellas y Robert Lewandowski fueron los grandes protagonistas en la gala del Balón de Oro de France Football. Sin embargo, hubo más aspectos para reconocer y si te perdiste la ceremonia, te dejamos la lista con todos los ganadores.

Trofeo Kopa: Pedri fue el primer futbolista galardonado de la noche, con el reconocimiento al jugador joven. Lo que hace semana a semana con el Barcelona le permite estar bajo los reflectores internacionales. Además, demostró su compromiso con el medio ambiente al dar un par de mensajes muy importantes, incluido el agradecimiento a Lionel Messi.

“Quiero agradecer al Barça, a toda la gente que me ha apoyado día a día. Le quiero dedicar el premio a mi familia. Dar una mención especial a la Isla de La Palma, que lo están pasando mal y todo el apoyo que les demos bienvenido sea“.

Delantero del Año: No había dudas. Robert Lewandowski tenía que llevarse sí o sí este nuevo galardón, que los aficionados criticaron horas antes del evento. France Football anunció que este se entregaría en la gala de 2021, por lo que el nombre del polaco estaba escrito en el trofeo por lo hecho durante la última temporada.

Balón de Oro Femenil: Otro de los premios que estaban cantados. Alexia Putellas se convirtió en la primera futbolista española en llevarse el Balón de Oro. La jugadora es versátil y puede jugar entre la media cancha y la ofensiva. Con goles, recuperaciones y un futbol espectacular, no había dudas de quien es el elemento más determinante a nivel internacional.

La entrega del reconocimiento representó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Con un video presentado por Didier Drogba, Putellas pudo agradecer a su familia y recordar a su padre, quien falleció antes de que ella debutara con el Barça. 26 goles y 16 asistencias en la campaña pasada fueron parte de este premio.

Mejor Portero: Una espectacular Eurocopa permitió que Gianluigi Donnarumma fichara con el PSG y también que recibiera el reconocimiento al mejor arquero del año: “Este premio es una recompensa al trabajo diario. Quiero agradecer a mis compañeros y ex compañeros“, dijo al recibir el galardón.

Club del Año: Lo hecho por el Chelsea en los últimos meses es espectacular. Tanto la rama varonil, como la femenil llegaron a la Final de Champions y consiguieron títulos. Los entrenadores Emma Hayes y Thomas Tuchel encabezaron la recepción de este reconocimiento a la distancia.

The club of the year award goes to @ChelseaFC ! #ballondor pic.twitter.com/U1eyVwgqyB

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021