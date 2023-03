Una de las escenas virales que dejó el Mundial de Qatar, fue la de los reclamos de Lionel Messi hacia Wout Weghorst después del intenso partido entre Argentina y Países Bajos que dejó una lluvia de tarjetas amarillas y un par de expulsiones. El argentino, antes de entender una entrevista, lanzó el ya famoso “¿qué mirás, bobo?, andá pa’ allá, bobo”.

El partido entre Argentina y Países Bajos fue parte de los Cuartos de Final del Mundial de Qatar. La albiceleste lo ganaba 2-0 y en los últimos minutos Wout Weghorst marcó un doblete con el cual el partido se fue a tiempos extra y penales, en los cuales Argentina se impuso, aunque los ánimos no se tranquilizaron.

Messi y Weghorst tenían pleito antes de ir a vestidores / Getty Images

La secuencia de ‘qué miras bobo’ de Messi

FIFA compartió un video en el cual muestra la secuencia completa que originó el reclamo de Messi hacia Weghorst en plena entrevista y todo comienza cuando Messi va rumbo rumbo al túnel de vestidores, junto a Rodrigo de Paul. En la entrada del túnel, Weghorst se quedó esperando a Messi, a quien intentó saludar, o al menos esa es la excusa, pues la neta no se le ve un cara precisamente amistosa y Messi lo deja con la mano estirada.

En la segunda escena, se ve otra vez a Weghorst reclamando a Sergio ‘Kun’ Agüero, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez y cuando dejan al neerlandés, éste encara a Messi y al parecer lo imita al momento en el que el 10 de Argentina lanza el “qué mirás bobo”.

Acto después, Messi continúa con la entrevista a un medio argentino y desde un rincón del túnel, Weghorst mantuvo a Messi en la mira.

#Qatar2022 | La FIFA publicó la escena completa entre Leo #Messi ?? y Wout #Weghorst ??, que desencadenó la famosa frase: “¿Qué mirás, bobo?”



pic.twitter.com/geKGfLXOH1 — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) March 27, 2023

La versión de Messi y de Weghorst

De acuerdo con Messi, Weghorst se dedicó a provocar a los jugadores argentinos después del partido. “El número 19 empezó a provocar”, en tanto, el jugador del Manchester United explicó que sólo quería saludar al argentino, y sin embargo, fue rechazado.

“Él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó”, dijo.