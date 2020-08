Los New York Mets y los Miami Marlins sorprendieron al abandonar el cuarto partido de la serie, en unión a las protestas en el deporte por los casos de racismo y violencia contra la comunidad afroamericana, las cuales comenzaron el miércoles 26 de agosto tras la boicot de los Milwaukee Bucks en la NBA.

En apariencia, el partido se jugaría conforme al calendario de la MLB, incluso los jugadores ya se encontraban en sus respectivas posiciones, con Jacob DeGrom en la lomita y con bola en mano.

Acto seguido se guardó un minuto de silencio, el cual forma parte del protocolo en memoria de las personas fallecidas, víctimas del coronavirus, para después simplemente abandonar el diamante.

Mets & Marlins leave after taking the field in stunt; video circulating online shows Mets GM saying MLB ‘doesn’t get it’@SNYtv pic.twitter.com/sd5l6k7rJ0

