Lo que necesitas saber: México no jugaba los cuartos de final de un Mundial Sub 20 desde 2017, cuando perdió con Inglaterra en esa ronda

México tenía un duro reto en el Mundial Sub 20 enfrentando al anfitrión en la etapa de eliminación directa… O bueno, pensamos que sería difícil. Chile jugó un primer tiempo para el olvido y mejoró mucho en la segunda mitad, pero en ningún momento se sintió que la Selección Mexicana pudiera quedar fuera.

México eliminó a Chile en el Mundial Sub 20

Los goles con los que México eliminó a Chile del Mundial Sub 20

Oh sí, la Selección Mexicana ya está entre los ocho mejores del planeta a nivel Sub 20. El primer gol fue cortesía de Tahiel Jiménez al minuto 26 tras un centro precioso y una asistencia soberbia en los límites del área; el segundo no necesita descripción, fue un señor golazo de Iker Fimbres, justo cuando Chile mostraba su mejor versión en la cancha.

Los anfitriones dieron destellos en los minutos restantes, pero nunca se sintió que el boleto a cuartos de final estuviera en peligro. De hecho el Tricolor todavía marcó dos anotaciones más para el 4-1 final ya sin Gilberto Mora en la cancha, y en ambos llegaron al arco bailando gacho a los chilenos.

¿Cuándo y contra quién juega México los cuartos del final del Mundial Sub 20?

A pensar en lo que sigue… y lo que sigue puede ser nada menos que Argentina. Todavía no está confirmado, pero el bracket indica que México espera al ganador del Argentina vs Nigeria, y la verdad por acá vemos un escalón arriba a la Albiceleste.

El rival no está confirmado, pero la fecha y horario del partido de cuartos de final ya. México jugará contra Argentina o Nigeria el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas.

La transmisión va por las mismas señales donde han pasado todos los partidos de México en el Mundial Sub 20, TUDN, Canal 9 de televisión abierta y ViX.

Partido Fecha y horario Transmisión México Sub 20 vs Argentina o Nigeria Sábado 11 de octubre

17:00 hrs Canal 9

TUDN

Vix Premium