Lo que necesitas saber: Memo Ochoa jugó 13 minutos, justo el dorsal que lo acompañó con Selección, y México gana por primera vez todos sus partidos de fase de grupos en un Mundial

¡Una noche redonda! Memo Ochoa no salió de titular en el México vs Chequia, pero sí vimos su último partido con selección en este Mundial 2026 pues entró de cambio en los minutos finales, con el marcador a favor de la Selección Mexicana, y fue parte de un triunfo histórico.

Y es que Paco Memo ya dejó entrever que este torneo es su último con la Selección Mexicana y que colgará los guantes cuando termine el Mundial 2026, por lo que la verdad sí se merecía irse con aplausos de un Estadio Ciudad de México totalmente lleno.

México golea a Chequia y hace historia en el Mundial 2026

Nunca antes en la historia de los mundiales, México había ganado sus tres partidos de fase de grupos. Tenía que ser aquí, en casa, en el Mundial 2026 que debió jugarse completo en territorio mexicano.

2-0 contra Sudáfrica, 1-0 contra Corea y 3-0 contra Chequia… Tres triunfos en tres partidos y sin recibir gol alguno, gracias al trabajo del Tala Rangel y sí, también de Memo Ochoa.

Homenaje, victoria inédita y un Estadio Ciudad de México entregado a su equipo. ¡Vivimos una noche perfecta!

México le ganó 3-0 a Chequia

Te dejamos a continuación cómo vivimos minuto a minuto este maravilloso triunfo de México sobre Chequia.

Los momentos destacados del segundo tiempo

¡Terminan ambos partidos y hay historia en los dos! México gana por primera vez en la historia todos sus partidos de fase de grupos, y Sudáfrica clasifica por primera vez a la segunda ronda de un Mundial. Hoy CDMX y Monterrey fueron escenarios de momentos que recordaremos por la eternidad.

¡Gooooooooooooool de México! Jugada hermosa, tocando bien, bonito y efectivo, hasta dejar el balón en los pies de Álvaro Fidalgo de frente al arco. El Maguito mexicano no perdonó y esto es goleada 3-0. ¿Lo mejor de todo? Todos se fueron a abrazar a Memo Ochoa.

Minuto 77 y estamos presenciando un momento único, emotivo y especial. Memo Ochoa entra a la cancha y el Estadio entero se rinde en ovaciones para él. Una leyenda viviente en su sexto Mundial, teniendo minutos ante la gente a la que ha defendido en la cancha como pocos. ¿Lo notaste? Que el cambio sea a este minuto no es casualidad, Ochoa jugará 13 minutos, el mismo número del dorsal histórico que lo acompañó en el Tricolor.

Foto: Mexsport

Y ojo, justo en la pausa de hidratación vemos a Memo Ochoa ajustándose los pantaloncillos y poniéndose los guantes… ¡Se viene el homenaje para Paco Memo!

Ahora sí necesitábamos la pausa de hidratación porque fueron minutos muy intensos con tres goles juntando los dos partidos. Coreanos y checos decepcionado gacho hasta ahora.

Y los goles de México despertaron a los Bafana Bafana. Minuto 61 y por fin cayó el gol de Sudáfrica en Monterrey. Ahora sí las cosas cambian, pues Sudáfrica sería segundo de grupo, Corea cae el tercero y Chequia queda fuera. ¡Bendita última jornada que se juega al mismo tiempo!

¡Y cayó otro! Gooooooooooooooool de México. 60 minutos y nuevamente ganamos por velocidad por el costado, pase filtrado, serie de rebotes en el área, y Julián Quiñones aparece para empujar el 2-0. La Selección Mexicana está a media hora de hacer historia.

¡Goooooooooool de México! 54 minutos y Mateo Chávez condujo desde el medio campo, se quitó al último defensor checo, y demostró que tiene nervios de acero pues definió con clase, estilo y categoría. El del AZ Alkmaar ya tiene a México ganando 1-0, 28 años después de que su padre, el Tilón Chávez, no lograra subirse a la convocatoria de Francia 98.

Mateo Chávez adelantó a México / Foto: Mexsport

Y tras cinco minutos del segundo tiempo, en CDMX México presiona y se juega en el área checa. En Monterrey, Sudáfrica ya tuvo otra de peligro. ¿Qué le pasa a Corea?

Pasan de las 20:00 horas y comienza la segunda mitad. Tenemos 45 minutos para buscar la histórica victoria.

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

Lo mejor del primer tiempo del México vs Chequia

Termina un primer tiempo muy agradable, con buen ritmo y opciones de ambos lados. ¿Lo negativo? Apareció el grito prohibido en el Estadio Ciudad de México. ¿Qué sentido tiene? Primer lugar de grupo, generando más que Chequia y la gente en vez de apoyar, saca el grito. ¿Qué más quieren para dejar de hacer esa tontería?

Minuto 45+2 y Quiñones por fin apareció. Sacó un disparo brutal desde el borde del área que pasó apenitas arriba de la portería rival. ¡México tuvo el primero otra vez!

Por cierto, a diferencia de lo que se esperaba, Sudáfrica le está apedreando el rancho a Corea allá en Monterrey. Los coreanos mantienen el cero y el segundo lugar de grupo, pero si pierden, se nos andan quedando fuera.

Minuto 36 ¡y por poco vemos a otro Manuel Negrete! Tras un tiro libre que fue rechazado, dejando el balón en el aire dentro del área, Israel Reyes se rifó una chilena espectacular que pasó cerca del arco de los checos, el mismo donde hace años se marcó el gol más bello de los mundiales. ¡Ufff lo que hubiera sido!

Ya pasamos el minuto 32 y los partidos continúan sin goles. Hasta el momento el grupo queda como estaba: México 1, Corea 2, Chequia 3 y Sudáfrica 4. Ya sabemos que el Tricolor va contra un tercer lugar, Corea jugaría contra Canadá, y Chequia esperaría saber si clasifica para enfrentar a un primero.

Minuto 22 y nos vamos puntualmente a la pausa de hidratación. ¿Te gusta esta pausa? FIFA las defiende y asegura que no gana dinero con ellas. ¿Será?

Minuto 16 y Chequia ya tiene más el balón que México. Ahora sí se nota que ellos quieren ganar este partido, pero no son muy finos al ataque. Esto sigue 0-0.

Minuto 7 y nos acabamos de salvar… Disparo de los checos al borde del área chica que pasó pegadito al poste, por fortuna para México, por fuera del arco que defiende el Tala Rangel.

No olvidar que, a la par del México vs Chequia, Sudáfrica y Corea del Sur están jugando en Monterrey. Hoy jugamos con un ojo en el Coloso y otro en la Sultana.

Inicia el partido y México juega con mayor intensidad a pesar de que Chequia está obligado a ganar si quiere tener una posibilidad de jugar los 16vos.

La previa del México vs Chequia en el Mundial 2026

19:00 horas en punto ¡y suena el silbatazo inicial en el Coloso! A disfrutar del primer tiempo.

18:55 horas: ¡Y sonó el himno mexicano! Nuevamente se vivió un momento muy especial con más de 80 mil personas cantando al unísono. Dan ganas de llorar como si fuera la primera vez.

18:50 horas ¡y saltan los equipos a la cancha!

¿Contra quién puede jugar México en los 16vos de final? AQUÍ te dejamos los posibles rivales en la siguiente ronda de entre los mejores terceros.

El dato para la previa: Chequia es un rival especial, pues en el Mundial de Chile 1962, México ganó por primera vez un partido de Copa del Mundo precisamente ante los checos, cuando todavía se llamaban Checoslovaquia.

18:10: Así fue la llegada de la Selección Mexicana al Estadio Ciudad de México… Aunque ya se tiene seguro el primer lugar, ¡hoy se busca ganar todos los partidos de fase de grupos por primera vez en la historia!

18:00 horas: La afición mexicana poniendo el colorido en el Estadio Ciudad de México.

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

Foto: Luis Abraham Balderrama (Sopitas.com)

17:45 horas: La alineación de México para enfrentar a Chequia: sin Ochoa, con Memote de delantero y Gilberto Mora por primera vez titular en un Mundial.

Foto: @miseleccionmx

17:40 horas: Tal como ha sucedido en los anteriores partidos, la afición mexicana llegó desde temprano tanto al Coloso de Santa Úrsula como a distintas calles y avenidas icónicas de la capital mexicana. ¡El Ángel volverá a ser una locura!

FFoto: Mexsport

Foto: Mexsport