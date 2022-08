¿Quién podría ser el rival de México en cuartos de final del Mundial femenil Sub 20?

México amarró su boleto a los cuartos de final del Mundial femenil Sub 20 venciendo a Alemania. Un partido cardiaco y emocionante representa un paso más en camino al objetivo: el título. Como una de las 8 mejores selecciones del mundo, ahora solo queda esperar quien es el siguiente rival.

La cosa no pinta nada fácil, ya que el rival saldrá del Grupo A. España, Brasil y Australia todavía tienen chance de avanzar y entran en acción este mismo martes 16 de agosto a las 21:00 horas del centro de México.

Las brasileñas enfrentarán a Costa Rica, que a pesar de ser el país anfitrión del Mundial Sub 20 ya no tiene posibilidad de meterse a la segunda ronda. Por su parte, españolas y australianas se enfrentarán para asegurar su pase, ya que en cierta medida también dependen de lo que suceda con Brasil.

Sopitas.com

¿Y las otras llaves del Mundial femenil Sub 20?

El tercer grupo se que definirá en el Mundial Sub 20 será el D. Japón lidera este sector con seis unidades, pero Países Bajos y Estados Unidos tienen tres para buscar el boleto a cuartos de final.

Las japonesas chocarán contra las estadounidenses, que podrían quedar eliminadas en una de las grandes sorpresas del torneo. Por su parte, Ghana (sin puntos) enfrentará a las neerlandesas; la actividad comenzará este miércoles 17 de agosto a las 18:00 horas del centro de México a través de las pantallas de ViX.

Mexsport

En el Grupo C del Mundial Sub 20, Nigeria es líder con seis unidades, seguida por Francia y Corea del Sur con tres puntos. Canadá ya no tiene posibilidad de avanzar al no haber sumado en sus dos primeros partidos; además, enfrentará a las nigerianas en la última fecha.

El duelo más atractivo, por supuesto, es el de las coreanas contra las francesas. Ambos encuentros se juegan este miércoles 17 de agosto a las 21:00 horas del centro de México y serán transmitidos por ViX.