Las reacciones del Tri femenil tras avanzar en el Mundial Sub 20: "Vamos a levantar esa copa"

El Tri femenil Sub 20 ya está en cuartos de final del Mundial de la especialidad y la motivación creció al máximo. Alexia Villanueva anotó el gol que marcó diferencia contra Alemania y también que representa el boleto a la segunda del torneo en Costa Rica, así que es una de las jugadoras más emocionadas en el vestidor.

La futbolista de Santos declaró que anotó uno de los tantos más importantes en su carrera; sin embargo, también advirtió que esta selección será un dolor de cabeza para cualquiera. Eso sí, el objetivo está muy claro: ser campeonas.

“Estábamos convencidas, enfocadas en que era un partido de matar o morir. Teníamos mucha confianza, sabíamos que somos un gran equipo, que lo venimos trabajando y al final se vio reflejado en la cancha.

“Yo creo que el gol más importante. Hace un año no me imaginaba estar aquí, pero estoy muy agradecida. No importa, al que nos pongan enfrente, vamos a darle con todo. México ya dio un golpe de autoridad y sabemos que vamos a levantar esa copa“, dijo la delantera del Tri Femenil tras la victoria.

Y su confianza se extiende al resto de los elementos de México. Ana Galindo encabeza a una generación del Tri femenil que no solo ilusiona, sino que también es una de las más experimentadas en los últimos años.

Así motivó Ana Galindo al Tri femenil para enfrentar a las alemanas

Además de mostrar su alegría por el pase, la directora técnica del Tri femenil reveló qué se habló en el vestidor durante el medio tiempo. La motivación para las futbolistas fue una pregunta muy simple, pero contundente.

“Creo lo importante es que no dejamos de creer en nuestro trabajo, en el equipo sobre todo. Les pregunté que si se querían regresar a su casa, todas contestaron que no. Tenemos que seguir avanzando en este torneo, el equipo sigue creciendo y eso me deja mucha tranquilidad. Hoy todo fue perfecto“, dijo Ana Galindo en entrevista con TUDN.

Por su parte, Celeste Espino atajó en más de una ocasión para mantener el cero en la portería del Tri femenil. La figura del partido contra Alemania dejó claro que todavía no se ha ganado nada y que el equipo seguirá peleando por el trofeo.

“Es un objetivo que teníamos, dimos todo el corazón, defendimos el escudo a muerte. El tener paciencia, no dejar de insistir, confiamos en el plan y en nosotras mismas. Muchas gracias a mis compañeras que siempre me respaldaron, esto es para ellas por su esfuerzo y en especial a mi familia. Aun no hemos logrado nada, vamos a seguir preparándonos con todo“, aseguró la portera.

