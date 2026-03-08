Lo que necesitas saber: Rebeca Bernal falló un penal en la primera mitad del partido.

¡Victoria tricolor! La Selección Mexicana Femenil derrotó a Brasil 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes frente a un total de 24 mil 873 aficionados. En los últimos minutos del partido, Greta Espinoza de Tigres, marcó el gol de la victoria.

Aunque parecía que todo se quedaría en un empate sin goles, Espinoza aprovechó un pase de la gran Charlyn Corral para darle la victoria a México. Es verdad, fue un partido amistoso, pero les sirve a las nuestras para levantar el ánimo rumbo a las eliminatorias de la Concacaf.

Fotografía @Miseleccionfem vía X

Greta Espinoza le da la victoria a México sobre Brasil

La entrada de Charlyn Corral le dio vida a México, no solo se llevó la ovación de los aficionados, también motivó a sus compañeras para buscar el resultado. Tanto así que fue la responsable del gol de la victoria.

La delantera del Pachuca, cobró un tiro de esquina que fue directo a donde estaba Greta Espinoza, quien venció a la portera brasileña con un cabezazo que le dio la victoria a la Selección Mexicana.

Y no es cualquier victoria, es apenas la tercera de México sobre Brasil a nivel de selección mayor femenil.

México logró rescatar el resultado después de que en el primer tiempo, Rebeca Bernal falló un penal y dejó ir la oportunidad de darle la ventaja a México. Sin duda ese primer tiempo fue el más complicado en el funcionamiento de México.

Brasil intentó, pero no pudo llevarse la victoria, ni con su superioridad en el campo. Es más, hasta le dedicaron un meme a la portería del estadio: “Ya pusiste a prueba mi paciencia, portería de la Ciudad de los Deportes.”

¿Cuándo es el siguiente partido de México Femenil?

Después de la victoria contra Brasil, México continuará con las eliminatorias rumbo al Mundial 2027.

El 10 de abril recibirá a las Islas Vírgenes en el Estadio Carlos Vega Villaba de Zacateca, ochos días después se medirá ante Puerto Rico en una sede por confirmar.