Lo que necesitas saber:
La última vez que la Selección Mexicana Femenil jugó una Copa del Mundo fue en el 2025.
¡Vamos a tener un par-ti-da-zo en la CDMX! La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, un partido en el que podremos ver a la mejores jugadoras de cada equipo.
Y ojo, el partido forma parte de su preparación rumbo a las eliminatorias de la Concacaf W en las que buscarán asegurar su participación en el Mundial 2027 en Brasil. Recordemos que México no juega una Copa del Mundo Femenil desde el 2015.
México vs Brasil: Fecha, hora y sede
Apunten bien la fecha. El sábado 7 de marzo del 2026 a las 17:00 hrs, México se enfrentará a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, sí en plena Ciudad de México.
“Queremos medirnos a estas rivales, seguir creciendo y seguir alimentando el talento de nuestras jugadoras”. Dijo Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana
|Partido
|Fecha y hora
|Sede
|México vs Brasil
|7 de marzo
17:00 hrs
|Estadio Ciudad de los Deportes
Aunque el juego contra las brasileñas es amistoso, el calendario de México en los primeros meses del 2026 estará muy movido. La prioridad es clasificar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencias de las que se han quedado fuera en los últimos años.
¿Y la venta de boletos? Ya pueden comprar sus boletos, acá les dejamos el link, para que no se queden fuera. Los precios en planta alta y baja andan en 150 pesitos, muy accesibles para todos. Solo podrán comprar seis boletos por persona.
Convocatoria de México para el juego contra Brasil
|Porteras
|Defensas
|Esthefanny Barreras – Pachuca
Blanca Félix – Chivas
Itzel Velasco – América
|Greta Espinoza – Tigres
Aaliyah Farmer – Tigres
Nicolette Hernández – Boston Legacy
Kimberly Rodríguez – América
Kenti Robles – Pachuca
Rebeca Bernal – Washington Spirit
Reyna Reyes – Portland Thorns
|Mediocampistas
|Delanteras
|Karla Nieto – Pachuca
Ivonne Gutiérrez – Cruz Azul
Diana García – Monterrey
Fátima Servín – Monterrey
Alexia Delgado – Tigres
Alice Soto – Monterrey
|Scarlett Camberos – América
Jasmine Casarez – Chivas
Charlyn Corral – Pachuca
Diana Ordóñez – Tigres
Jacqueline Ovalle – Orlando Pride
Kiana Palacios – América
Montserrat Saldívar – América
Todos los partidos de México Femenil 2026
Antes del partido contra Brasil, México visitará a Santa Lucía en el Caribe, para enfrentarse en su primer partido del año de las Clasificatorias Concacaf. En abril le toca jugar contra las Islas Vírgenes en el Estadio Carlos Vega Villaba de Zacateca y contra Puerto Rico en una sede por confirmar.
Y aunque el partido contra Brasil es importante, debe ganar los clasificatorios para acercarse más a los Juegos Olímpicos y al Mundial.
“Estamos a 4 partidos de estar en la Copa del Mundo de Brasil 2027 y de los JJ. OO. de los Ángeles 2028”, Pedro López.
|Partido
|Fecha
|Torneo
|Santa Lucía vs México
|2 de marzo 2026
|Clasificatorias de Concacaf W
|México vs Brasil
|7 de marzo 2026
|Amistoso
|México vs Islas Vírgenes de EU
|10 de abril 2026
|Clasificatorias de Concacaf W
|México vs. Puerto Rico
|18 de abril 2026
|(Clasificatorias de Concacaf W)