Lo que necesitas saber: La última vez que la Selección Mexicana Femenil jugó una Copa del Mundo fue en el 2025.

¡Vamos a tener un par-ti-da-zo en la CDMX! La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, un partido en el que podremos ver a la mejores jugadoras de cada equipo.

Y ojo, el partido forma parte de su preparación rumbo a las eliminatorias de la Concacaf W en las que buscarán asegurar su participación en el Mundial 2027 en Brasil. Recordemos que México no juega una Copa del Mundo Femenil desde el 2015.

Captura de pantalla

México vs Brasil: Fecha, hora y sede

Apunten bien la fecha. El sábado 7 de marzo del 2026 a las 17:00 hrs, México se enfrentará a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, sí en plena Ciudad de México.

“Queremos medirnos a estas rivales, seguir creciendo y seguir alimentando el talento de nuestras jugadoras”. Dijo Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana

Partido Fecha y hora Sede México vs Brasil 7 de marzo

17:00 hrs Estadio Ciudad de los Deportes

Aunque el juego contra las brasileñas es amistoso, el calendario de México en los primeros meses del 2026 estará muy movido. La prioridad es clasificar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencias de las que se han quedado fuera en los últimos años.

¿Y la venta de boletos? Ya pueden comprar sus boletos, acá les dejamos el link, para que no se queden fuera. Los precios en planta alta y baja andan en 150 pesitos, muy accesibles para todos. Solo podrán comprar seis boletos por persona.

Fotografía @Miseleccionfem vía X

Convocatoria de México para el juego contra Brasil

Porteras Defensas Esthefanny Barreras – Pachuca

Blanca Félix – Chivas

Itzel Velasco – América Greta Espinoza – Tigres

Aaliyah Farmer – Tigres

Nicolette Hernández – Boston Legacy

Kimberly Rodríguez – América

Kenti Robles – Pachuca

Rebeca Bernal – Washington Spirit

Reyna Reyes – Portland Thorns Mediocampistas Delanteras Karla Nieto – Pachuca

Ivonne Gutiérrez – Cruz Azul

Diana García – Monterrey

Fátima Servín – Monterrey

Alexia Delgado – Tigres

Alice Soto – Monterrey Scarlett Camberos – América

Jasmine Casarez – Chivas

Charlyn Corral – Pachuca

Diana Ordóñez – Tigres

Jacqueline Ovalle – Orlando Pride

Kiana Palacios – América

Montserrat Saldívar – América

Captura de pantalla @Miseleccionfem vía X

Todos los partidos de México Femenil 2026

Antes del partido contra Brasil, México visitará a Santa Lucía en el Caribe, para enfrentarse en su primer partido del año de las Clasificatorias Concacaf. En abril le toca jugar contra las Islas Vírgenes en el Estadio Carlos Vega Villaba de Zacateca y contra Puerto Rico en una sede por confirmar.

Y aunque el partido contra Brasil es importante, debe ganar los clasificatorios para acercarse más a los Juegos Olímpicos y al Mundial.

“Estamos a 4 partidos de estar en la Copa del Mundo de Brasil 2027 y de los JJ. OO. de los Ángeles 2028”, Pedro López.