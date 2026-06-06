Overview: La primera vez que México derrotó a las 'Matildas' fue en 2004.

La Selección Mexicana Femenil derrotó a Australia en su propia casa y con un gol de Diana Ordoñez justo cuando agonizaba el partido. Aunque fue un amistoso, el resultado es histórico porque las nuestras consiguieron su segunda victoria sobre las ‘Matildas’.

El partido se jugó a las 3 de mañana, tiempo de México, del sábado 6 de junio, así que seguramente se perdieron del gol, pero no se preocupen, aquí se los dejamos. Vean la recuperación de Charlyn Corral, el pase de Alice Soto y la definición de Ordoñez.

México derrota a Australia por segunda ocasión

La Selección Mexicana Femenil mantiene paso firme rumbo al Campeonato Concacaf W que le dará el boleto al Mundial 2027 (si todo sale bien y derrota a Haití).

Esta vez consiguieron una victoria histórica sobre Australia, que no es un rival fácil; al contrario, tan solo en el Mundial Femenil del 2023, llegaron hasta las semifinales.

Fotografía Selección Nacional de México Femenil (cortesía)

Aunque la primera vez que México derrotó a las ‘Matildas’ fue en el ya lejano 2004 en un partido que se jugó en el Estadio Jalisco. Maribel Domínguez fue la encargada de marcar el doblete que les dio la victoria, antes de que viajara a los Juegos Olímpicos de Atenas. Tuvieron que pasar 22 años para que volvieran a conseguir una victoria.

Hay que emocionarse, pero poquito, porque el juego decisivo viene en noviembre contra la Selección de Haití por el boleto al Mundial 2027 que se jugará en Brasil y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.