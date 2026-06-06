Lo que necesitas saber: México derrotó a Australia en el primer amistoso y volverán a jugar como parte de su preparación para la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027

La Selección Femenil sigue preparándose para buscar el boleto al Mundial de Brasil 2027, y sostendrá otro amistoso ante una potencia internacional a la que despachó este sábado. Déjanos contarte dónde ver el segundo México vs Australia.

Porque sí, el México vs Australia tendrá transmisión en nuestro país, aunque será de madrugada. ¡Qué chido!

Fotografía Selección Nacional de México Femenil (cortesía)

Fecha, hora y transmisión: ¿Dónde ver el México vs Australia femenil?

“Ellas están en Australia pero tú puedes apoyarlas y seguirlas desde donde te encuentres. Pon tu alarma, porque tendremos la transmisión EN VIVO de nuestro partido ”, fue el mensaje en las cuentas oficiales de redes de la Selección Femenil.

Y hay que hacerles caso con eso de poner la alarma, pues como el partido es allá, en Australia, toca madrugar:

¿Cuándo juega México vs Australia en amistoso femenil? Este martes 9 de junio.

Horario del partido: 03:00 am

¿Dónde ver? Entendemos que la transmisión va EN VIVO por el canal de Youtube y la página de Facebook de la Selección Femenil (aquí el link) como ocurrió con el primer juego; te avisamos si eso cambia.

Foto: miselecionfem (vía X)

México se prepara para buscar la clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027

Jugar contra Australia no es solo por viajar a un país exótico. La Selección Femenil busca rivales de alto nivel pensando en asegurar el boleto a la próxima Copa del Mundo femenina.

Recordemos que México no pudo clasificar ni a Francia 2019 ni a Australia-Nueva Zelanda 2023. Toca ir a Brasil 2027 y la Selección Femenil jugará un duelo decisivo contra Haití en noviembre para ello.

“Estos duelos forman parte del plan de trabajo del combinado nacional, enfocado en fortalecer la identidad del equipo, seguir consolidando su idea de juego y medir el nivel competitivo ante una selección de alto calibre”, destaca la Selección Mexicana.

Un gol de Diana Ordóñez le dio al Tricolor el triunfo en el primer juego, el primero contra la Matildas en 22 años. ¡Vamos por otra victoria!