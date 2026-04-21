Lo necesitas saber: El México vs Haití se juega el sábado 28 de noviembre del 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium.

México se jugará su pase al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos contra Haití en el Campeonato Concacaf W. Después de golear a Puerto Rico y avanzar como líderes del Grupo A en las clasificatorias de la Concacaf, las nuestras, están a 90 minutos y una victoria de volver a una Copa del Mundo.

La buena noticia es que la Selección Mexicana Femenil solo necesita derrotar al conjunto haitiano para amarrar su boleto, ya que clasifican las cuatro mejores de la eliminatoria.

Fotografía @TolucaFemenil vía X

México vs Haití: Por el boleto al Mundial 2027

El México vs Haití se juega el sábado 28 de noviembre del 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium. Ese será el partido definitivo para el equipo dirigido por Pedro López.

La Selección Mexicana necesita una victoria si quiere volver a jugar una Copa del Mundo. La última vez que clasificó fue a Canadá 2015; desde entonces quedó eliminada de las ediciones del 2019 y 2023.

Mientras que una derrota significaría su tercera ausencia consecutiva de un Mundial (esperemos que eso no pase).

Partido Fecha Sede México vs Haití Sábado 28 de noviembre Texas Health Mansfield Stadium

Captura de pantalla

Además del México vs Haití, otros seis equipos pelearán por un lugar para Brasil 2027. Estados Unidos se enfrentará a El Salvador, Canadá contra Panamá y Jamaica se medirá a Costa Rica.

Los cruces quedaron definidos por el ranking de la FIFA, el mejor ubicado se enfrenta al último y así sucesivamente. Por ejemplo, México al ser tercero en el ranking le toca jugar contra Haití, sexto en la tabla.

Estados Unidos Canadá México Jamaica Costa Rica Haití Panamá El Salvador

Así quedaron los enfrentamientos en el Campeonato W:

Estados Unidos vs El Salvador

Canadá vs Panamá

México vs Haití

Jamaica vs Costa Rica

Ahora hablemos de los premios. Los cuatro mejores del Campeonato Concacaf W avanzan de forma directa al Mundial 2027, aunque no es la única recompensa. Los tres mejores, es decir, finalistas y tercer lugar, también se llevan el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque en caso de que Estados Unidos termine entre los tres primeros, su lugar a los Juegos Olímpicos pasará al cuarto lugar, ya que, al ser país anfitrión, tiene garantizada su participación.

¿Qué pasará con los perdedores? Los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final, tendrán que enfrentarse entre sí para determinar a los dos clasificados al repechaje.

México podría firmar su regreso al Mundial y a los Juegos Olímpicos ¡Esperemos que así sea!