FIFA hizo oficial que México será sede del Mundial Femenil 2031 junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. No se presentó ninguna otra candidatura y México tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón.

Lo que necesitas saber: No se presentó ninguna otra candidatura y México tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón

México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica serán anfitriones del Mundial Femenil 2031; no se presentó otra candidatura, por lo que el anuncio fue mera formalidad… Señoras y señores, ¡tendremos otro Mundial en casa!

Será un torneo muy especial, pues ocurrirá exactamente 60 años después de la llamada Copa 71, aquel primer Mundial Femenil que no tiene el reconocimiento que merece por no estar avalado por la FIFA.

“Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil. México será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica ¡México otra vez!“, publicó la Federación Mexicana de Futbol tras hacerse oficial el anuncio.

Mundial Femenil 2031

Asimismo, se anunció que el Mundial Femenil del 2035 será organizado en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.

¿Por qué México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica serán sede del Mundial Femenil 2031?

El Consejo de la FIFA aprobó el Reglamento de licitación y los requisitos para ser sede del Mundial Femenil 2031 y 2035 en marzo del año pasado. Determinaron que, considerando los países que fueron anfitriones en las últimas ediciones (Francia en 2019, Australia y Nueva Zelanda en 2023, y Brasil en 2027), solo países de África y Concacaf podían buscar la próxima.

Naturalmente, eso abrió la posibilidad para que México fuera anfitrión del Mundial Femenil 2031, nada más había que ganarle a todas las selecciones africanas que presentaran candidatura, pero ninguna lo hizo.

Mundial Femenil 20231 se jugará en México

Aumento de selecciones participantes ayudó a México a ser sede del Mundial Femenil 2031

Pero sin duda hay que agradecer al aumento de selecciones, porque México, Costa Rica y Jamaica salieron beneficiados. Estados Unidos tenía todo para ganar la sede sin ayuda, pero como el Mundial Femenil 2031 aumentará el número de participantes a 48, igual que el varonil, era necesario recibir una mano.

También tuvo mucho que ver el 2027, pues México y Estados Unidos buscaron la sede de ese Mundial Femenil, pero al final retiraron su candidatura con eso de que el dinero se fue en la organización del Mundial 2026 (AQUÍ las razones de aquella decisión).

Ahora ya es un hecho, pues este 23 de noviembre Mikel Arriola viajó a Suiza para recibir oficialmente la noticia de que ganamos la sede del Mundial Femenil 2031.

Los estadios de México para el Mundial Femenil 2031

Por cierto, el 11 de noviembre la FIFA también aprobó el plan de los cuatro países para recibir el torneo, incluyendo los estadios de cada anfitrión. En el caso de México serán cuatro sedes: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón.

Eso significa que tendremos partidos en el Estadio Banorte, en el Akron, en el BBVA y en el Territorio Santos Modelo. Por acá pensamos que, como mínimo, nos merecemos otra inauguración y ahora sí la final, ¿no crees?