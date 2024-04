Lo que necesitas saber: La FIFA tendrá que decidir entre Brasil, la candidatura conjunta de Alemania, Bélgica y Países Bajos, además de Sudáfrica para organizar el Mundial Femenil del 2027.

¡Qué siempre no! La Federación Mexicana de Futbol y la US Soccer anunciaron que ya no irán por la por la sede del Mundial Femenil del 2027 y en lugar de eso, buscarán junto con organizar la edición del 2031, según ellos, porque no hay ‘lana’ para financiar dos mundiales consecutivos.

Y es que junto con Canadá, México y Estados Unidos están organizando la Copa del Mundo varonil del 2026, algo que les está llevando todas sus finanzas, por eso decidieron esperar hasta el 2031 para el futbol femenil.

¿Qué dijo la Federación Mexicana del Mundial Femenil?

Tanto México como Estados Unidos quieren enfocarse plenamente en la organización del Mundial 2026 y es que a menos de dos años de que celebre, aún muchas cosas por hacer. Una de ellas es tener listo el Estadio Azteca para la ceremonia de inauguración, más después de que no pasó las pruebas de la FIFA y que registra un retraso de 6 meses en los trabajos de remodelación.

Así que entre eso y muchas cosas más, ambas confederaciones tomaron la decisión de hacerse a un lado para el 2027. Aunque no de albergar una Copa Femenil, pues presentarán su candidatura para ser sede, ahora sí, de la edición del 2031.

“La Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Federación Mexicana de Fútbol retiraron su candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y, en cambio, se centrarán en presentar una candidatura para albergar el torneo en 2031“, se lee en el comunicado oficial.

“Estamos plenamente comprometidos con la organización de una Copa del Mundo Femenil memorable e histórica de la que se beneficiarán jugadoras y afición” Comunicado oficial de la FMF y la US Soccer

La FMF y la US Soccer aseguraron que pondrán en práctica todo lo aprendido durante el Mundial 2026 de los errores que pudieran presentarse para llegar al 2031 con toda la experiencia a su favor y organizar, como todas las sedes dicen, el mejor Mundial de la historia.

Posibles sedes para el Mundial Femenil 2027

Con la salida de México y Estados Unidos, ahora la FIFA tendrá que decidir entre Brasil, la candidatura conjunta de Alemania, Bélgica y Países Bajos, además de Sudáfrica para organizar el Mundial Femenil del 2027.

Bélgica, Países Bajos y Alemania

Brasil

Sudáfrica

Será el próximo 17 de mayo del 2024, cuando se haga la votación oficial durante un Congreso de la FIFA para elegir a la sede oficial. Y para garantizar la transparencia de la elección la votación se hará pública. La sede elegida deberá garantizar infraestructura, alojamiento para las selecciones, árbitros y aficionados, además del sistema de transporte, accesibilidad, seguridad, entre otros.

