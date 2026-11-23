México será sede del torneo junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, y ya eligió las cuatro ciudades y estadios donde se jugará el Mundial Femenil 2031: Estadio Banorte - Ciudad de México Estadio Akron - Guadalajara Estadio BBVA - Monterrey TSM - Torreón

Lo que necesitas saber: México será sede del torneo junto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica

México será sede del Mundial Femenil 2031 junto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica y nuestro país ya tiene sedes definidas para recibir la Copa del Mundo.

Desde hace más de un año se presentó oficialmente la candidatura y la FIFA confirmó que esta cumplía con los requisitos para ser elegida en distintas áreas: servicios, cuestiones comerciales, sostenibilidad y derechos humanos.

Al confirmar lo anterior, la FIFA también destapó más detalles como los cuatro estadios que propuso México para albergar partidos de la Copa del Mundo femenina.

Estadio Azteca / Foto: Mexsport

Los cuatro estadios para el Mundial Femenil 2031 en México

Seguro ya te imaginas cuáles son esos cuatro estadios… En efecto, repetirán como sedes el estadio Akron en Guadalajara, el BBVA en Monterrey y el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

El cuarto escenario que se propuso es nada menos que ‘La Casa del Dolor Ajeno’. Oh sí, también se integraría el TSM de Torreón, y como diría Aleco Irarragorri, ¡arriba la esperanza, abuelita! (¿o qué fue lo que dijo él?).

No, ya, fuera de broma, estos son los cuatro estadios que México usaría para recibir el Mundial Femenil 2031:

Estadio Banorte – Ciudad de México

Estadio Akron – Guadalajara

Estadio BBVA – Monterrey

TSM – Torreón

“La candidatura presenta una propuesta general sólida, respaldada por un amplio conjunto de infraestructuras deportivas ya en funcionamiento, un historial excelente en la organización de algunas de las competiciones más importantes de la FIFA y otros grandes acontecimientos internacionales. En particular, Estados Unidos y México cuentan con una trayectoria contrastada en la organización de competiciones”, señala el informe de la FIFA.

Estadio de Torreón / Foto: Mexsport

¿Dónde se llevará a cabo la inauguración del Mundial Femenil?

Lo único que todavía no se sabe es qué estadios recibirían la inauguración y la final, pero después de lo visto en la inauguración del Mundial 2026, nos merecemos ambas en el Estadio Azteca, ¿a poco no?

Sin embargo, es Estados Unidos el que lleva mano para albergar la final, pues encabeza esta candidatura.