Los números de México Sub 17 en la Revelations Cup previa al Mundial femenil en la India

México Sub 17 terminó su participación en la Revelations Cup con un subcampeonato que deja mucho por analizar. El título se perdió con el empate a un gol contra Colombia y el balance de las dirigidas por Ana Galindo no es ni tan bueno, ni tan malo a unas semanas del Mundial en la India.

El arranque del torneo no fue muy bueno para el conjunto mexicano. La derrota ante Chile por 2-1 sembró algunas dudas en el entorno de Ana Galindo y compañía; sin embargo, hubo un cambio importante en el marcador y el accionar en el segundo partido.

Alice Soto con doblete encabezó un triunfo clave contra Canadá. Más allá se mantener a México Sub 17 en la pelea por el título de la Revelations Cup, Giselle Espinoza y Laylah Sirdah consumaron una goleada por 4-1 que mostró una de las mejores versiones del Tri.

Así que México seguirá su camino rumbo al Mundial con un triunfo, un empate y un descalabro. El Premundial estuvo lleno de goles, récors y terminó con otro subcampeonato; no obstante, el reto en India viene con un grupo bastante competitivo.

Foto: Selección Mexicana

Los aciertos y errores de México Sub 17 ante Colombia

México arrancó el partido definitivo de la Revelations Cup presionando a Colombia. El peligro creció poco a poco en el área rival y Montse Saldívar destacó por la banda izquierda en busca del primer gol, que cayó al minuto 20 cortesía de Valerie Vargas; no obstante, este se anuló.

Al 30′ se señaló un penal a favor de las mexicanas y Fátima Servín tomó el balón para cobrar, pero no pudo llegar a la red y le entregó la pelota a la portera Agudelo. Y para ponerle sufrimiento al partido, la jugadora de Rayadas se fue expulsada por doble amarilla casi de inmediato.

No obstante, la buena noticia para México es que no desistió en busca de su segunda victoria en la Revelations Cup y un buen paso con la Sub 17. Valerie Vargas lo volvió a hacer, aunque esta vez de tiro libre y la anotación sí contó.

Peeero las cosas se complicaron en el arranque del complemento. Priscila Pérez Borja, árbitra central, señaló otra pena máxima y esta vez a favor de Colombia. Gabriela Rodríguez dio cátedra sobre cómo cobrar desde los 11 pasos, así que el título de la Revelations Cup se alejó de México nuevamente.

De ahí en adelante, hubo llegadas, pero no contundencia. México Sub 17 se quedó con el segundo lugar del torneo y si hay un punto a trabajar además del gol, es la manera de reaccionar en medio de la adversidad en cada partido.