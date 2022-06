En la mente de todo aficionado mexicano todavía vive el recuerdo del subcampeonato que la Selección Femenil obtuvo en el Mundial Sub-17 del 2018, ¿verdad? Bueno, se viene una nueva oportunidad de brillar y, por qué no, soñar con ese título.

Fue un 1 de diciembre de hace cuatro años cuando México soñó más que nunca con levantar su primer título mundial femenil. La Selección Sub-17 llegó a la final frente a España en aquella edición celebrada en Uruguay, pero cayó por marcador de 2-1.

Foto: FIFA

De igual forma se trató de una participación histórica de la mano de Mónica Vergara, hoy entrenadora de la Selección Femenil Mayor. Así que lo dicho, en esta nueva edición podemos ilusionarnos una vez más.

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para el próximo Mundial Femenil Sub-17

México ya conoce su camino para el Mundial Femenil Sub-17 que se celebrará este 2022 en India. La Selección Femenil llegó a ese torneo tras un Premundial inolvidable donde marcó 58 goles, un promedio de 8.2 por partido (¡¡Una locura!!).

Foto: Selección Mexicana

El equipo mexicano estuvo en el bombo 2 junto a Canadá, Brasil y Nueva Zelanda, y tras el sorteo quedaron ubicadas en el Grupo C. Sus rivales serán España, Colombia y China.

Apunta las fechas y horarios de los partidos

México debutará enfrentando precisamente al equipo asiático el miércoles 12 de octubre a las 06:00 am (hora de CDMX) en el DY Patil Stadium de Navi Mumbai. El segundo enfrentamiento será la reedición de la final pasada, el sábado 15 de octubre a las 09:30 am vs España desde el mismo estadio.

Foto: Selección Mexicana

Su último partido de fase de grupos lo disputará contra Colombia el jueves 18 de octubre también a las 09:30 horas del centro de México, desde el Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de la ciudad de Goa. En caso de avanzar a los Cuartos de final, México enfrentaría a algún integrante del Grupo D (donde están Japón, Tanzania, Canadá y Francia), el sábado 22 de octubre.

#Sub17Fem ¡Venga, México!????



Estos serán nuestros rivales en el próximo Mundial de la ??.?#TuCanchaLaEligesTú I #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/AyQcJe2KbV — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) June 24, 2022

El Mundial Femenil Sub-17 India 2022 se disputará entre el 11 y el 30 de octubre, por lo que la convocatoria final de la Selección Mexicana aún está por saberse. El equipo estará comandado por Ana Galindo, quien también tiene a su cargo la selección varonil de la misma categoría.